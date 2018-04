Szeged - Többet is ki lehetett volna hozni a Szegedi Nemzeti Színház idei utolsó prózai bemutatójából, a Színházból. Molnár Ferenc egyfelvonásosai közül az első értékelhetetlenre sikerült, még jó, hogy követte két másik. Kevés volt a kiemelkedő alakítás is, ami azért különösen fájó, mert több színész számára ez a búcsújáték, és talán emlékezetesebben is elhagyhatták volna a várost.