Nem mindenkinek tetszik az új rendszer: fellángolt a vita a Feketesas utcai parkolásról

Rubinfalvi Sándornak nem tetszik az új rendszer. Fotó: Török János

Egyik napról a másikra megváltozott a Feketesas utcai ferde parkolók felfestése . Az új rend szerint a két vonal közé csak úgy lehet beállni, ha betolat az autós, korábban orral kellett. A Magyar Kerékpárosklub volt a kezdeményező, szerintük a módosítás előnye, hogy a forgalomba bekapcsolódáskor a jármű vezetője látja az úttesten közeledő autósokat, kerékpárosokat, így nem hajt eléjük.

Kormosné Várkonyi Zsuzsanna nem csinál problémát az új parkolási rendből. Fotó: Török János

– A feleségemnek sem tetszik az új rendszer, pedig ő gyakorlott vezető, nem csoda, ha ügyetlenkednek a beállásnál, és így feltorlódik mögöttük a sor – mondja műhelye előtt Rubinfalvi Sándor lakatosmester, hozzátéve, hogy a járdán babakocsit tolókra pöfögik a kipufogógázt az autók.Először orral akart beállni Kormosné Várkonyi Zsuzsanna, de azonnal észrevette, hogy nem stimmel, és szépen betolatott. Másodszorra, mert elsőre nem lett tökéletes. – Meg fogjuk szokni, nincs ezzel semmi baj, amúgy sem szeretem, ha minden változásban a rosszat keresik az emberek – mondta.

Molnár György: – Biztosabban lehet beállni orral a parkolóba, mint háttal szerencsétlenkedni, és ha orral állunk be, akkor ugyanazzal a kormányállással tudunk kitolatni. Őrület ez, hasonló a 10 emeletes panelok visszabontásához.

Rajtik Róbert:– Biztonságosabb ez a parkolási forma, mint hátsóval kiállni. Nagyobb a látótér. Aki arra hivatkozik, hogy nehezebb betolatni, az adja vissza a jogosítványt.

Gábor Sándor: – A parkolóhelyre való beállás azért nem lesz nagyon egyszerű, amikor tömött sorban követik egymást az autók…., a sor miatt visszatolatni már nem lehet.

Bíró Dániel: – Szinte mindig farral állok be parkolóhelyekre, biztonságosabb és praktikusabb az elindulás. Kivétel, amikor a heti bevásárlást csinálom.

Csüllög Imre: – Az előző rendszer nem a figyelmetlen kerékpározók és nem is a figyelmetlen autózók miatt nem volt jó, hanem mert volt egy olyan művelet, amit vakon kellett végrehajtani: a kiállást a forgalomba.

– Budapesten néhány éve már ismert ez a rendszer, tény, hogy megszokást igényel, és így nehezebb beállni – mondta első cikkünkben Nagy Sándor alpolgármester, akit szembesítettük a kommentáradattal.– A körforgalmak és a 30-as zónák bevezetésekor, vagyis a máshol már bevált megoldások kapcsán is voltak viták annak idején, de ezek ma már elfogadottak – hangsúlyozta az alpolgármester. Szerinte ahogy Budapesten megtanulták, úgy Szegeden is megszokottá fog válni.