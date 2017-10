Nem nagyon ronda: lyukas koronák a téren

Fotó: Frank Yvette

Meg lehet-e nyesni egy utcai fát úgy, hogy az eredmény mindenkinek tetsszen? Nehéz. Akinek ez a feladata, kap hideget-meleget, akkor is, amikor nem érdemli meg. Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatója azt mondja, mostanában Újszegedről rendre őket hívják a megnyesett fák miatt, mert az emberek úgy tudják, ez az ő feladatuk. Pedig a vezetékek védelmében inkább az áramszolgáltató által megbízott alvállalkozók szoktak dolgozni. A kft. akkor illetékes, amikor a tetőre, ereszre ránőtt óriásokkal, vagy a zajt és a port fogó, de az autósok kilátását is akadályozó sövénnyel kell kezdeni valamit. Bárhogy is sikerül, a végeredmény csapatmunka: a képzeletbeli szőnyeg szélén annak is ott a helye, aki úgy ültetett, hogy nem gondolt bele, húsz-harminc év múlva mekkora és milyen formájú lesz a növény.

Ha valaki fát, cserjét akar ültetni a közterületre, azt a köz általában örömmel veszi tudomásul. A szegedi kft.-nél is örülnek, mert a fát mindenki szereti. Igazán boldogok akkor lesznek, ha az, aki ültet, szakvéleményt kér tőlük: arra a helyre milyen fajtájú, méretű fák, cserjék valók, milyen távolságban.