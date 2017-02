Nem sírtak, hanem repedtek a hegedűk

Hová ne tegyék a hangszert



Daróczi Péter hangszerkészítő mester szerint az sem mindegy, hol tárolják a lakásban a hangszert. Radiátor és kályha mellett semmiképpen se, de a szekrény tetejére se tegyék. A hangszernek ott van a legjobb helye a lakásban, ahol nem mozog a levegő.

– Hétéves korom óta hegedülök, de ilyennel még nem találkoztam – mondta a nevét nem vállaló fiatal szegedi zenész, akinek megrepedt az extrém hidegben a hangszere. Elmesélte, rengeteget gyakoroltak egy koncertre, és nem eresztette le teljesen a próbák után a húrokat, úgy vitte haza a hegedűjét. Ezek úgy feszültek meg, mentek össze a rendkívüli hidegben, mint a villanyvezetékek, és a százezrekbe kerülő hegedűje előlapján keletkezett egy hajszálvékony repedés.– Azért nem eresztettem le teljesen a húrokat, mert utána nagyon macerás újrahangolni a hangszert, így is mindig minden próba előtt be kell hangolni – mondta a fiatal zenész. Hallott olyan hegedűsről, akinek a megfeszülő húrok a húrlábat szakították fel a hangszerén. Egy oboásnak pedig azért repedt meg a hangszere, mert megfagyott benne a nyál. A fiatal muzsikus azt gondolta, jól védi a hangszerét a tok plüssbélése. Nem gondolta, hogy az extrém hidegben ez is kevés. Szerencsére időben vette észre a repedést, így csak pár ezer forintba kerül a javítás.– Ilyen hidegben a megfelelő tok mellett be kell bugyolálni pamutpokrócba a hangszereket, és szárazra kell törölni a fafúvósokat – mondta érdeklődésünkre Katona Judit . A Király-König Péter Zeneiskola vezetője nem találkozott a fenti problémával, nem jeleztek neki ilyet a diákok. A zeneiskola egyébként nem vállal szabadtéri fellépéseket, amíg nem emelkedik 15-20 fokra a hőmérséklet.– Szerintem már beteg lehetett a hangszer, azért repedhetett meg a hidegben – mondta lapunknak a 82 éves, szegedi Daróczi Péter hangszerkészítő mester, aki szakmája egyik utolsó mohikánja. Ő azt tanácsolja a muzsikusoknak, hogy ha van rá mód, ilyenkor ne vigyék levegőre a hangszerüket, mert a köd, az eső, a pára a fa hangszerek legnagyobb átka. Már a hirtelen levegőváltozás is nagyban befolyásolja, hogyan szól a hangszer, hiszen a nedvesség hatására megváltozik a fa hangszer rezgése.– Vannak már légkondicionált tokok, de akinek ilyen nincs, annak természetesen be kell bugyolálnia ilyen hidegben a hangszerét – mondta a mester. Úgy vélte, a fiatal zenész hegedűjének lehetett valami rejtett hibája, mely a húr húzóerejének megváltozásával jött elő. Elmondta, a legvékonyabb, az E-húr például 16-17 kilóval, a legvastagabb, a G-húr pedig 10 kilóval is húzhat a hegedűn.