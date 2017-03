Nem szigetként működne az ELI

A magyar, román, cseh, osztrák, horvát, szlovén, szerb és szlovák partnerek célja, hogy elősegítsék a kutatási infrastruktúrákban, köztük az ELI-ben rejlő helyi gazdaságfejlesztési lehetőségeket. Bereczkei Dávid , az ELI projektmenedzsere az 1,9 millió eurós programot úgy fordította le magyarra, hogy a 2019-ben teljes kapacitását elérő lézeres központ ne egymaga, szigetként álljon a régióban, hanem vonja be az egyetemi hallgatókat és a környékbeli vállalkozásokat is. Utóbbiak alatt nemcsak arra gondolt, hogy a konyha üzemeltetését kiadják, a szervizelést vagy az őrzést kiszervezik, hanem például látogatóközponttal is közelebb kerülnek majd a környékbeliekhez.A csütörtöki szegedi sajtótájékoztató másik résztvevője, Szépvölgyi Ákos , a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség ügyvezető igazgatója azt hangsúlyozta, szeretnék, ha egy-egy fejlesztési eredmény minél hamarabb hasznosulna a gyakorlatban. Például az egyetemeknél vagy a közintézményeknél, és ebben olyan példaértékű megoldásokat szeretnének kidolgozni, amiket a partnerországokban is hasznosíthatnak.