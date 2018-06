Nem született döntés az országot keresztül gyalogló maci ügyében

A közlemény szerint a jelenleg a Szegedi Vadasparkban gondozott medve ügyében a szakértői bizottság első lépésben állat-egészségügyi vizsgálatokat rendelt el, mivel az állat bizonyíthatóan hatalmas távokat tett meg rövid idő alatt, és emiatt fizikailag legyengült.



A medve érdekében szükséges további lépésekről a vizsgálatok alapján, néhány napon belül születik döntés - tudatta az igazgatóság. Az állat május végén először Nógrád megyében bukkant fel, majd dél felé tartva Abony, Kocsér, Tiszaalpár térségében figyelték meg. Miután Tömörkénynél és Dóc közelében is látták, pénteken éjfél előtt a Csongrád megyei Sándorfalva közelében fogták be, azt követően, hogy Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója altatólövedékkel elkábította.



A 2-3 éves állatott a Szegedi Vadaspark medveházának egyik elkülönítő helyiségében helyezték el, enni és inni kapott. A 80-100 kilogrammos medve láthatóan kimerült az elmúlt két hétben megtett 250-300 kilométeres út során. Az igazgató korábban az MTI-nek elmondta, hogy a medve viselkedése a szakembereket is meglepte, túlságosan szelídnek, békésnek tűnik.