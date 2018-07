Nem találták még a medve nyomát sem Dorozsmánál

Egy 65 éves virágkertész hívta fel a politikust, azt mesélve, hogy farkasszemet nézett egy medvével. A férfi nem volt hajlandó újságírókkal szóba állni, így mi nem tudtuk megkérdezni az esetről, ám az hamar kiderült, hogy valószínűleg téves riasztásról volt szó.



– Nem nézett vele farkasszemet, csak hallotta zörögni a kukoricást – pontosította az információkat egy vadőr, akivel a bejelentés után másfél órával találkoztunk a helyszínen. Akkor már senki nem volt ott, a természetvédelmi őrszolgálat munkatársának autóját is csak elmenőben láttuk. Pedig, mint emlékezetes, amikor Sándorfalvánál befogták a medvét, több száz rendőr és természetvédelmi szakember volt a helyszínen, vagyis ha valós egy bejelentés, komoly erőkkel vonulnak ki oda.



A vadőr is, akivel találkoztunk, magánemberként, kíváncsiságból ment oda, kérte, hogy a nevét ne írjuk le. – Ha egy őz nyomát észrevesszük ezen a területen, a medvéét is látnánk, ha erre járt volna. De nem láttuk – mondta.