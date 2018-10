Nem tett eleget az önkormányzat a kormányhivatal kérésének - Újra terítéken a szegedi csendrendelet

Diszkrimináció kontra pihenés

Figyelmeztető tábla a Nyugi kert falán. Fotó: Kuklis Isván

Egyeztetést javasolt a kormányhivatal

Változtatni nem kell, de tárgyalni igen

Mint ismert, szeptember közepén lépett életbe a korábbinál szigorúbb zajrendelet, amely időbeli korlátot határoz meg a legtöbb szabadtéri rendezvényen használható hangosításra. A teraszokon és kerthelyiségekben hétköznap este 10-ig, hétvégén pedig éjfélig szólhat zene. A rendelet kivételeket is megad, a Szegedi Szabadtéri Játékok, a Szegedi Ifjúsági Napok, a Szeged Napja ünnepségsorozat, valamint a Szegedi Egyetemi Napok mentesül a korlátozás alól, azaz a SZIN-en akár reggelig is tarthat a buli.A közgyűlés még áprilisban vetette fel a zajrendelet módosítását, ami vitákat, sőt tüntetéseket is generált a városban. A helyi Fidesz és a KDNP diszkriminatívnak tartotta a szabályozást, és hiányolták az érdemi egyeztetést, a Jobbik pedig eleve tárgyalásra alkalmatlannak tartotta az erről szóló előterjesztést eredeti formájában, a városvezetés viszont azzal érvelt, hogy mindenkinek joga van a pihenéshez.27 érintett vállalkozó és rendezvényszervező közérdekű bejelentése nyomán megvizsgálta a tervezetet, majd törvényességi felhívással élt a kormányhivatal, az egyenlő bánásmódról szóló törvénybe ütköző elemeket találtak. A júniusi közgyűlésen végül az MSZP és az Összefogás Szegedért képviselői támogatták a zajrendeletet, a Fidesz és a KDNP képviselői nemmel szavaztak vagy tartózkodtak, így szeptemberben életbe léphetett a szigorítás.Az ügynek ezzel azonban nincs vége, a kormányhivatal ugyanis augusztusban javaslattétellel élt a szegedi önkormányzat felé. Juhász Tünde kormánymegbízott lapunknak elmondta, azt kérte a hivatal, hogy az érintett vállalkozói kört vonják be egy egyeztetésbe, és számukra is elfogadhatóbb szabályozási megoldást próbáljanak találni. Indokoltnak tartják megvizsgálni továbbá, hogy az önkormányzati rendelet korlátozásai alól a kivételek közé tartozó 4 rendezvénysorozat idején vajon az eleve jelentős zajterhelést érdemben növelné-e a többi program és kerthelyiség hangosítása, vagy ezen időszakokban feloldható a tilalom a rendelet céljainak sérelme nélkül. Azt is felvetette a kormányhivatal, hogy a hangosítóberendezések kikapcsoltatása nem helyettesíthető-e például szigorúbb zajkibocsátási határérték előírásával, ami mindenkire vonatkozna. Azt is külön vizsgáltatnák, hogy a polgármesteri hivatalhoz érkező lakossági panaszok mekkora részét teszik ki a rendelet jövőbeni korlátozásaival leginkább érintett vendéglátóipari egységek és rendezvények által kibocsátott zaj.Juhász Tünde hangsúlyozta, érdemes tudni, hogy a kormányhivatal javaslattétele alapján a szegedi közgyűlés nem köteles változtatni a helyi rendeleten, ám szeptemberben meg kellett volna tárgyalniuk. Ez azonban elmaradt, csak telefonos jelzést kapott, így a kormányhivatal immár törvényességi felhívással élt, amiben az szerepel, hogy november 9-éig köteles a közgyűlés ismételten foglalkozni a zajrendelettel.Kérdésünkre a kormánymegbízott azt közölte, hogy hozzájuk eddig egyetlen bejelentés sem érkezett a kerthelyiségek vagy rendezvények zaja miatt.