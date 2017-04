Nem tévedtek el az erszények között: szürke kengurunak fehér, fehérnek szürke lett a kicsinye

Fotó: Szegedi Vadaspark

Az, hogy az albínó Bennett-kengurujának erszényében szürke színű kölyök rejtőzik, míg a normál szürkésbarna anyának pedig albínó lett a kicsinye, nem valami tévedés eredménye. Nem valószínű tehát, hogy a pár grammosan megszületett kis kenguruk eltévedtek volna az erszényekbe mászás közben, inkább a gének véletlen kombinációja alakíthatta ki ezt a végeredményt - olvasható a Vadaspark honlapján

- Most már egyre többet járnak ki az eltérő színű anyák erszényéből az eltérő színű kis kenguruk, így a látogatók – némi szerencsével – össze is hasonlíthatják őket. Ezen színkombinációval még könnyebben is észre lehet őket venni. - mondta Endrédi Lajos.