Nem tud elszakadni egy ásotthalmi kocsmától a gólya

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának Facebook-oldala számolt be arról, hogy a négy évvel korábban felfedezett gólya az idei telet is Ásotthalmon töltheti. A gólya ugyanis nem repül el a többiekkel Afrikába, hanem Ásotthalmon várja meg a tavaszt. A helyiek etetik, ha pedig beáll a nagy hideg, akkor természetvédelmi őr látja el apróhallal.



Az ásotthalmi gólya további különlegessége, hogy egy kocsma előtt rendszeresen feltűnik: hogy csak egy üdítőre vár, vagy ebben a téli hidegben egy szívmelegítőt is elfogyasztana, nem tudjuk.