Nem tudjuk kihagyni a borzasztó szójátékot: paprikás volt a hangulat Alsóvároson - galériával

- Az ágyneműt is? Abban aludt Ördög Nóra! - kiáltott fel a fogadós, és ezt már mi sem bírtuk ki nevetés nélkül. Aki emlékszik az egyik üzletlánc reklámkampányára, érti is, miért.

Csípős volt a levegő reggel, paprikás a hangulat már kora délelőtt Alsóvároson , a Mátyás téren szombaton - és ígérjük, hogy ezzel le is állunk a szójátékokkal. A lényeg az, hogy paprika- és kézműves kirakodóvásár várta a látogatókat a téren, amit főzőverseny kísért, és a rendház kertjébe is szervezett kézműveskedős programokat az. Az Alsóvárosi Tájházban más paprikás kísérőprogramok is várták a gyerekeket és a felnőtteket. A főzőversenyen készülta ferences szegénykonyhát támogatták az alkalmi szakácsok.A gyerekek színezhettek kismadarat - ezúttal Szent Ferenchez kötődött a festegetés -, készíthettek terményekből díszeket, bábokat, csuhébabát, volt fűszeres játszóház, de készült nemezpaprika is. A fűszeres játék tizennyolc pluszos verziójaként a felnőttek paprikapálinkával kísérleteztek.Mindeközben a téren a vásárt élő népzene és tánc kísérte - Szűcs Miklós és zenekara és a Délikert Táncegyüttes -, ahogy a délutáni bábjáték mellé is volt élőzene. Nem csak a gyerekeket, a felnőtteket is szórakoztatta Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj története - különösen amikor a málé kistestvér visszaszerezte a fogadóstól a varázstárgyakat, és mellé az ágyneműt is el akarta vinni.A fesztivált terményáldás zárta, de erről lemaradtunk, mert folyamatosan zajlottakaz esküvők is, és nem találtuk el a megfelelő időpontot. Azért a terményoltárt megcsodáltuk, és itt jegyezzük meg, hogy most láttunk először mű rózsaszirmot. Nem hervad el, de cserébe nem illatos és nem is szép. A piros paprika és a fehér menyasszonyi ruhák viszont nagyon jól mutattak egymás közelében.