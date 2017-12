Nem tudjuk viselni a kalapot

Ne bagatellizáljuk el a sálkérdést sem.

A kalap lenne a legjobb választás télen egy stílusos férfinak, de erre sajnos nagyon kevés példát látni, tudjuk meg Lacfi Ági üzletistílus-tanácsadótól, aki hozzáteszi: hiába elegáns kiegészítő a kalap, ha már nem nagyon tudjuk viselni.De egy bojt nélküli, sima kötött sapka is megfelelő választás lehet, még akkor is, ha az ember öltönyben, szövetkabátban indul útnak. A lényeg, hogy elegáns, stílusos darabot válasszunk.– Formálisabb öltözékhez elmegy egy szép kasmír- vagy gyapjúsál, de a bátrabbak akár selyemsállal is próbálkozhatnak – mondja a szakértő, és a kesztyűvel folytatja: ez lehetőség szerint bőrből legyen, tanácsolja.Lábunkra pedig olyan cipőt válasszunk, amit a munkahelyünk megkövetel.

– A hivatalos, formálisabb helyeken télen is marad a félcipő (lenti képünkön), ami hiába kellemetlen a latyakban, a legkonzervatívabb helyeket nem érdekli a kinti idő – világít rá Lacfi Ági, és azt javasolja, ha ilyen munkakörben dolgozunk, tartsunk az irodában egy pár cipőt, kintre pedig használjuk e darabok téli változatát, a vastagabb talpú, magas szárú, de félcipőhöz hasonló fejű lábbeliket.Amikor nem kell szigorúan venni az öltözködést, akkor egy szép bakancs tökéletes választás lehet, fejezi be.