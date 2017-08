Nem tudnak aludni a bankautomata riasztójától

Udvarhelyi Zsolt: Elfogyott a türelmünk. Fotó: Kuklis István

Információi szerint ezt a pénzintézet munkatársaiknak az automatán feltüntetett telefonszámon már többen jelezték. – Levelem írásakor, csütörtök hajnali 1 órakor is üvölt a sziréna, a környéken lakók nevében követelem, vegyék komolyabban a problémát – folytatódik a felháborodott hangú levél. A bankautomata Tarján lakótelepen található, ahol akár ezer ember is lehet hallótávolságon belül. Úgy véli – és írja –, a nyitott ablaknál alvók éjszakai nyugalmával nincs joga szórakozni az OTP-nek.

Olvasónk azért fordult hozzánk – ahogy fogalmaz –, mert csak tehetetlenséget tapasztalt az ügyben. – A lakótelepen élők nevében hálásak lennénk, ha segítenének, hogy komolyan foglalkozzon az OTP a problémával – kérte lapunktól Udvarhelyi Zsolt. Kérdéseinket e-mailben feltettük a pénzintézet kommunikációs igazgatóságának, telefonon is beszéltünk velük, így megtudtuk: dolgoznak a probléma megoldásán. Lapzártáig nem kaptunk választ, ha megérkezik, visszatérünk az ügyre.Olvasónknak csütörtök kora délután már reagált az OTP. „Köszönettel vettük bankunkhoz küldött levelét. Megkérjük, hogy a hibás ATM-mel kapcsolatosan szíveskedjen Bankkártya Help Desk vonalunkon munkatársainkkal felvenni a kapcsolatot. Kártyás vonalunk a nap 24 órájában érhető el az (1, 20, 30, 70) 3-666-000 telefonszámon."– A válaszból nekem úgy tűnik, mintha el sem olvasták volna a panaszt, hiszen ahhoz a Bankkártya Help Deskhez irányítanak, akikhez legelőször fordultunk, és amiről a panaszos levélben tájékoztattam is az OTP-t – fűzte hozzá olvasónk.