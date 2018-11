Nem tudta pótolni az őszi harmat a többhavi csapadékhiányt - Későn jött a mostani eső az őszi gombáknak

Vasas Mónika szerint idén a tavaly termett mennyiségnek legfeljebb a negyedét tudták összegyűjteni. Fotó: Frank Yvette

Sokan érdeklődtek vagy vásároltak Vasas Mónika standjánál. Fotó: Frank Yvette

– Sokkal jobban szeretem a vadgombát, mint a termesztettet. Akkor szoktam vásárolni, ha valamilyen különlegesebb alkalomra főzök.– Most például vendégeink jönnek, és szegfűgombalevest készítek kakukkfüves túrógombóccal – mondta a kezében egy kisebb szatyor vadon termő gombával Takács Zsoltné pénteken a Mars téri piacon. A szegedi nő, aki háromezer forintot fizetett a levesbevalóért, elárulta, erre nem sajnálja a pénzt, hiszen ez voltaképp kézműves termék: sokat kell menni utána, aztán átválogatni, nem csak leszedni egy komposztoszsákról.Folyamatosan jöttek az érdeklődők és vevők Vasas Mónika standjához. Volt, aki pörköltbe-, más levesbevalót keresett, vagy arról érdeklődött, sültek mellé mit ajánl.– Reggel óta kicsit megfogyatkozott a készlet. Elment 3-4 kiló kései laska, a szegfűből már alig van, és az őzlábak is fogynak – mondta a gombaárus, aki mindössze egy konkurenssel osztozott a vásárlókon. – Idén a tavalyi mennyiségnek talán a negyedét sikerült összeszedni: borzasztó nagy volt a szárazság a megyében – magyarázta Mónika, akinek párja akkor is az erdőt járta gombákért, amikor beszélgettünk. Azt mondta, hiába termett idén nagyon kevés gomba a Dél-Alföldön, árat nem lehet emelni, mert nem vennék meg a vevők. – Évek óta ugyanannyiért adjuk a gombákat, mindegy, mennyi terem. A szegfűből például 1200 forint fél liter, a mezei csiperke és a nagy őzláb 4000 – mondta el.Mónikánál ugyan még akadt fenyőtinóru, déli tőkegomba, néhány márványos és lilatönkű pereszke, ördögszekérlaska, illetve jó pár kis növésű nagy őzláb, de a szezonnak gyorsan vége lesz, ha beköszönt a fagy.– Nagyon gyönge volt az idei szezon. Gyakorlatilag júniusban esett utoljára jelentősebb mennyiség errefelé, úgyhogy gombából is alig terem, és többnyire azok is kicsik – mondta el a Mars téri gombavizsgálóban dolgozó Katzenmayer Jánosné Kati szakellenőr. Elárulta, akkora volt az idei szárazság, hogy még gyilkos galócával sem találkozott, pedig abból szinte minden évben hoznak hozzá. – Ez a mostani párás, csöpögős idő még jót tehetne a gombáknak, ha maradna a tíz fok körüli hőmérséklet – tette hozzá.Erre a hétre azonban már fagyokat mondanak, és csak kevés ehető gombafaj bírja a mínuszokat.