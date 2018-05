Nem tudunk vigyázni a fogainkra: Európában a magyar gyerekek fogazata a legrosszabb

Répa helyett csoki

A tejfogakra is vigyázni kell

Alex örömmel jön a fogorvoshoz: a gyermekellátó helyen nagy gondot fordítanak arra, hogy a kicsik jól érezzék magukat, és mindent előre elmagyaráznak., így nem félnek. Fotó: Kuklis István

Nyugdíjas korra nem marad fogunk

A magyar gyerekek fogainak állapota Európában a legrosszabb – ez derült ki az európai fogorvosok szövetségének adataiból. A 12 évesek körében végzett felmérés szerint ebben az életkorban már csak alig nyolcaduknak van ép fogsora: az átlagos magyar hatodikosnak háromnál több foga hiányzik, lyukas vagy tömött.Bár első ránézésre azt gondolhatnánk, ezek az adatok túlzók, az általunk megkérdezett szakemberek is reálisnak tartották ezt a helyzetet. – Hatéves korban általában már kezelni kell a gyerekeknek legalább egy fogát – erősítette meg Török Kinga, a Sunny Dent fogorvosa. Az elhanyagolt fogazat pedig sok esetben a fogszabályozást is szükségessé teszi – ezt Fülöp Adrienn fogszabályozó szakorvos tette már hozzá.A gyermekfogászatra specializálódott szakemberek elmondták, a probléma elsősorban a nem megfelelő táplálkozásra vezethető vissza. – A német vagy az angol gyerekek számára teljesen természetes, hogy nyers zöldségeket, gyümölcsöket nassolnak, ilyesmiket előre csomagoltan is lehet náluk kapni. A magyar fiatalok viszont csipszet, cukros üdítőket és puha, ezáltal a fogakba is könnyen beleragadó péksüteményeket majszolnak ezek helyett – mondta Fülöp Adrienn.A rossz családi szokások azonban már jóval hamarabb, babakorban kezdődnek. – Még mindig sokan teáztatják a kisbabákat, később pedig gyümölcslevekkel oltják a szomjukat, miközben vizet kellene adni nekik, hogy ezt szokják meg – hívta fel a figyelmet Török Kinga. Hozzátette: az édességfogyasztással is érdemes mértéket tartani, hiszen sok esetben már az olyan jelentéktelennek tűnő változások is jelentős javulást eredményeznek a fogazat állapotában, mint hogy nem mindennap, csupán hetente egyszer kap kakaót reggelire a gyerek, vagy csak hétvégén ehet csokoládét.A szakemberek úgy látják, bár a szülők egyre tudatosabbak, még mindig kevesen vannak, akik idejében – akár már panaszmentes időszakban, ellenőrzés céljából – fogorvoshoz viszik gyermeküket. – Tévhit, hogy a tejfogakkal nem kell foglalkozni, mert úgyis kiesnek. Ha ugyanis valamelyiket állapota miatt hamarabb el kell távolítani, az kihat a maradandó fogak előretörésére is, amelyet már csak fogszabályzással lehet korrigálni – hangsúlyozta Fülöp Adrienn.A 9 éves Alexet óvodáskora óta hordja édesanyja, Weintrager-Katona Edit fogorvoshoz, először csupán fogkő-eltávolításra mentek. Jelenleg egy tejfogán végeznek gyökérkezelést éppen azért, hogy még két évig, amíg magától kiesne, megmaradjon. – Örülök neki, hogy megmentik, hiszen családon belül volt már rossz tapasztalat a hamar kihúzott tejfog miatt – mondta Edit. Hozzátette: fia mindig örömmel jön a fogorvoshoz, és soha nem félt, köszönhetően annak, hogy a gyermekellátó helyen nagy gondot fordítanak arra, hogy a kicsik jól érezzék magukat, és mindent előre elmagyaráznak.Magyarországon egyébként az állam szinte teljes körű térítésmentes fogászati ellátást biztosít a gyerekeknek, félévenként pedig kötelező a szűrésük is. Csakhogy az iskolafogászatokra sok szülő igazolást ír, nem kéri a kezelést, miközben magánorvoshoz sem viszi el a gyermeket. Az európai felmérésben kimutatott lesújtó gyermekkori fogazati állapot egyébként azért is problémás, mert az adatok alapján a helyzet felnőttkorra csak tovább romlik. Míg az európai országok nagy többségében a gyerekek szuvas fogait időben kezelik, addig nálunk későn jutnak el fogorvoshoz. Így a magyar 19 éveseknek átlagosan már több mint öt foguk hiányzik, a negyvenöt éveseknek csaknem dupla ennyi. A nyugdíjkorhatár elérésével pedig a lakosság 30 százaléka már fogatlan. A rossz fogak ráadásul számos egyéb betegséget is okozhatnak, egyebek mellett szájüregi, emésztőszervi daganatokat, vagy keringési megbetegedéseket.