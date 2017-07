Nem utalta időben az ösztöndíjakat a HSZI - akár szeptemberig is lehet, várni kell!

A Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Szolgáltató Irodája sokadszorra csúszik el a hallgatók ösztöndíjának kifizetésével - értesült a Dailyszeged . A portál azt írja, több esetben nem is megfelelő összeg került fel a rendszerbe. Megjegyzik, eddig talán lehetett az a magyarázat, hogy az ETR-ről való áttérés miatt vannak kisebb-nagyobb csúszások. Most a Neptun számos hallgatónál teljesített tételként jelzi a ki nem utalt ösztöndíjakat. portál megkérdezett több egyetemistát is: többen a HÖK-höz fordultak, akik ugyancsak értetlenül állnak a dolog előtt. Mások a HSZI-t próbálták elérni telefonon - állításuk szerint sikertelenül, mások személyesen keresték fel őket. Ők azt a választ kapták, hogy szeptemberben fog teljesülni az utalásuk.