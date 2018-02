Nem vette napirendre a Soros-tervet a közgyűlés, Barnák a színházigazgató

Megvan Szeged költségvetése, Barnák az új színházigazgatóA két képviselői költségvetési módosító közül Tóth Péterét 26 tartózkodás, 1 igen mellett nem fogadja el, Hüvös és Haág módosítóját 8 igen, 2 nem, 12 tartózkodással nem fogadják el. Az egyházi keretre vonatkozó módosítót sem fogadják el.A költségvetés 16 igen, 9 nem, Binszki József és Tóth Péter tartózkodásával megy át. A végrehajtási rendeletet is elfogadják, a sportrendezvénynaptárt egyhangúlag fogadják el, ahogy a településszerketi terv módosítását is. Elfogadják a dorozsmai piacra vonatkozó pályázatot is.A színházi pályázat ügyében Barnák Lászlót javasolja Botka László igazgatónak: egyhangúlag megválasztják a jelöltet, aki július elsején lép hivatalba. Wagner Viktóriáról nevezik el a dorozsmai utcát, ezzel véget ért a mai közgyűlés. A tervek szerint legközelebb április közepén, a választások után lesz újra közgyűlés. Köszönjük a figyelmüket!Szabó Gábor az idei díszpolgárBotka bejelenti: idén Szabó Gábor fizikus, a Szegedi Tudományegyetem rektora lesz Szeged díszpolgára.Pro Urbe díjat vehet át Takács Máté, Szeged egykori főépítésze, és Pataki Ferenc, festőművész.Szegedért emlékérmet vehet át Papp Éva, a Széchenyi kör szegedi szervezetének elnöke, Palánkainé Sebők Zsuzsanna, a Somogyi-könyvtár igazgatója, Sztanó János, a SzegedFish Kft. ügyvezetője, Füzesi Kristóf gyermeksebész és Szajbély Mihály, az SZTE Bölcsészettudományi karának tanszékvezetője.Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékérmet kap Eric Blin, Franciaország tiszteletbeli konzulja és Lednitzky András, a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke, Izrael tiszteletbeli konzulja.Legalábbis nagyon meglepő lenne, ha másképp döntenénekBotka is elmondja, egy érvényes pályázat van, Barnák Lászlóé, akit minden eddigi fórum támogatott. Megerősíti, újra kiírják a Szegedi Szimfonikus Zenekar vezetői pályázatát. Hatalmas értéknek tartja azt, hogy bár voltak viták, de - ahogy fogalmazott - "a politika keze továbbra sem tette be a lábát" a Szegedi Nemzeti Színházba. Hozzátette, köszönettel tartoznak Gyüdi Sándor tevékenységéért, de nem búcsúzunk tőle. A színház költségvetését erőn felül próbálják biztosítani, reméli, a konszenzust egy felszólalás sem fogja lerombolni. Tóth Károly gyorsan biztosítja a polgármestert, nem fog így tenni. Azt mondja, nagyon színvonalas és ambíciózus pályázatot nyújtott be Barnák, az operettek és musicalek költségvetése azonban magasabb, mint a prózai műfajoké, márpedig a pályázó ennek emelését tűzte ki. Ezért Tóth rákérdezett, Barnák hogyan szeretné a bevételeket növelni. A közalkalmazotti béremelés nem oldható meg, bérfeszültség mutatkozik. Bölcs döntésnek tartja Gyüdi Sándor további szerepvállalását. Azt kéri, szakmai döntést hozzanak, így támogassák Barnák László pályázatát.A dorozsmai új egészségház utcájának nevéről Mihálffy Béla úgy szól, személyesen is ismerte Wagner Viktóriát, akiknek sokan köszönhetik az életüket, hiszen lebeszélte az édesanyákat az abortuszról. Üdvözli a döntést, és az ügy támogatását kéri. Zárt üléssel folytatjuk!Jönnek az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések, így a dorozsmai piacé is. Tóth Péter azt mondja, az új nagybani megnyitása miatt került nehéz helyzetbe a dorozsmai piac. Ismételten termelői beruházás létesítését tartaná fontosnak a területen. Vérlázítónak tatja a hazudozást az ügyben.Botka László visszaveszi az ülés vezetését, leszögezi, nyilvános pályázat útján akarják értékesíteni az üzletrészt. Két szempontot emel ki, ami a pályázatban szerepelni fog, hogy mezőgazdasághoz kötődő tevékenységet folytassanak ott, és biztosítsák a havi kirakodóvásárt.Mihálffy Béla úgy kezdi, a stílus maga az ember, a Jobbik cuki-stílusához nem méltó az, ahogyan Tóth Péter beszél, és felszólítja, ne játsszon sem az alsóvárosiak, pláne nem a dorozsmaiak életével. A jobbikos politikus válaszol: egy képviselő az egész várost érintő ügyekről szavaz, nem kérheti őt számon Mihálffy. Botka közbeszól, a folyosón is folytathatnák a vitát. Mihálffy újra számon kéri Tóth trágár stílusát, aki azt mondja, április nyolcadikán kegyetlenül megbüntetik a szegediek Mihálffy által képviselt stílust.Hüvös László az első világháborúban harcolt gyalogezred emlékművéről azt mondja, a Meritum egyesület azt kéri, egy olyan közerületre kerüljön, ahol a szegediek találkozhatnak az emlékművel. Arra kéri a közgyűlést, találjanak egy ennek megfelelő helyet. Botka elmondja, egy hat méter magas emlékműről van szó, logikusan a második világháborús emlékmű mellé kellene helyezni, ahogy a főépítész véleménye is fogalmaz.Átlépünk az ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdésein, a kilencedik napirendi pont jön: az önkormányzat beszerzési szabályzatának felülvizsgálata. Nincs értékhatár-törlés és módosítás, jegyzi meg Szentgyörgyi Pál.Szécsényi Rózsa kiemeli, ő nem tanult baloldali közgazdaságot, mint Póda Jenő, majd a városvezetés szociális programját méltatja. Felteszi a kérdést, mi akadályozza a kormányt abban, hogy a szegedi modellt országossá növelje?Szentistványi István gyorsan cáfol, szerinte nincs szegedi szociális program, a város nem tudja orvosolni rendszerszinten a szociális problémákat, pont a legrászorultabbaknak nem részesülhetnek a támogatásból, nem úgy, mint a Karácsony Gergely által vezetett Zuglóban, hiányol egy hosszabbtávú megoldást. Solymos nem érti Szentistványi hozzászólását, aminek szerinte egy lényege van, legyen benne kritikája a városvezetés felé. Az alpolgármester emlékeztet, évek óta ígér egy komplett rendeletet Szentistványi, de ezt a mai napig nem nyújtotta be.Szécsényi Rózsa azt kérdezi, miért nem lehet örülni a város által megtett lépéseknek. Szentistványi úgy válaszol, sosem kapott szerepet a rendelettervezet megalkotásában, nem együttműködő a város a képviselővel. Solymos ismét elmondja, nem nyújtott be módosítót Szentistványi.Hüvös László azt mondja, az ellenzéki politikusok megpróbálják összemosni a segélyezéssel a szociális politikát. Megemlíti a kormány által nyújtott adókedvezményeket, a CSOK-ot és az ingyenes gyermekétkeztetést, a iskolásoknak biztosított ingyenes tankönyvet, a megteremtett 800 ezer munkahelyet. A KDNP támogatja a szociális keretemelést. Solymos László szerint átverik a magyar embereket ezekkel a lépésekkel.Szentistványi az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került embereket említi, rajtuk kellene segíteni - de ehhez kell az általa javasolt átfogó rendszer.Már azoknak a sportesemények rendezőinek, akik ezt időben jelzik.A sportrendezvénynaptárról Rózsavölgyi József (Fidesz-L.É.T.) megjegyzi, szerencsés lenne, ha a rendőrség és a Sport és Fürdők Kft. szorosan együttműködne. Tóth Péter a kulturális rendezvények terén is szorgalmazna egy hasonló kezdeményezést, amivel egy évre előre tudnák tájékoztatni a szegedieket. Solymos László veszi át az ülés vezetését, a kulturális programok terén már van erre egy szerv, amit ezt összefogja.Joób Márton, mint a Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság elnöke elmondja, volt, hogy egy napon több futóversenyt is rendeztek, ezt szeretnék megszüntetni. Kiemelt városi rendezvényként tekintenének a sportrendezvényekre, amelyik klub időben jelzi, annak nem kellene fizetnie úthasználati díjat.Botka László az építőipar drágulása miatt megjegyzi, komoly rizikó van a költségvetésben, mert Szeged sok beruházással tervez. Tóth Péter számára az egyik legtetszetősebb költségvetés az idei, majd a belvárosi nyilvános illemhelyek létesítése mellett szól. A fiatal vállalkozókat is jobban támogatná a Jobbik.Póda Jenő (Fidesz-L.É.T.) először azt nézi meg, hogy mi nincs benne egy költségvetésben, ezúttal sincs adócsökkentés a városi büdzsében, de nem is lepődik meg ezen, mert a baloldal régi receptje az adóemelés: figyelmeztet, ha netán kormányváltás lenne, akkor egyből 30 százalékra emelnék a személyi jövedelem-adót. Kozma József közbeszól: inkább 50 százalékra. Nem igaz, hogy kivonult volna a kormány a szociális programokból, mert a legjobb ilyen a munkahelyteremtés. Hangosan kinevette a baloldal az egymillió új munkahely létesítését, pedig már 800 ezernél tartanak, de ugyanígy jártak el a teljes foglalkoztatottság esetében is. Az egyházi alapot is hiányolja, évek óta ostorozza a történelmi egyházakat a városvezetés, viszont országos szövetséget kötött a kommunista párttal. Botka László válasza: Póda el sem olvasta a költségvetést. A polgármester elmondja, azért nem tartalmaz adócsökkentést a költségvetés, mert nincs helyi adó.Tóth Péter az utak és járdák állapotáról beszél, a Csillag tér környékén olyan az út állapota, hogy azzal Joób Márton kajakkal is át tudott volna kelni. Az egyházügyi keret kapcsán az egyházmegye 30 milliárdos beruházását említi, illetve úgy látja, a Póda által hiányolt egyházügyi keret nem teremtene munkahelyet.Joób Márton válaszol, Szeged egy olyan megmaradt sziget, ahol a tehetség és a szorgalom utat nyer. Szentistványi István is az egyházügyi keret kapcsán szólal fel, nem derül ki, hogy pontosan kinek és milyen célra biztosítanák azt az összeget. Emlékeztet rá, Botka szlogene a miniszterelnök-jelölti kampánya során az volt: "fizessenek a gazdagok". A polgármester elmondja, szoros és jó viszonyban állnak az egyházakkal.Hüvös László (KDNP) sem tartja helyesnek az ideológiai vitát az egyházügyi keret kapcsán. Ismerteti a benyújtott módosító indítványaikat, és kéri, támogassák azt.Ménesi Imre (MSZP) azt mondja, valóban teremtett munkahelyet a kormány, csak nem Magyarországon, majd az ötvenmilliós keretet említi meg, amelyből a magasfeszültségű vezetékek alatti növényzetet vágják ki, biztosítva ezzel Szeged áramellátását.Haág Zalán válaszol, az egyházügyi keretet korábban középkori festmények állapotmegóvására, vagy útépítésre költötték. Minden felekezet, így a Hit Gyülekezete is kapott támogatást ebből a keretből, amivel a szegedi közösségeket támogatták. Póda Jenő is reagál az elhangzottakra, a munkahelyteremtés a legjobb szociálpolitika. Lökést ad Szegednek a Modern Városok Program, azt kéri a magát baloldalinak mondó ellenzéktől, hogy olyan közhangulatot teremtsen, amivel együtt lehet működni, különben még ezektől a pénzektől is eleshet a város. Botka azt mondja, Szeged működési költségeinek 20 százalékát finanszírozza a kormány, de nincs csődközelben a város, ellentétben más magyarországi megyei jogú városokkal. Szentistványi István kér szót: a Szeged-Csanádi egyházmegyétől azt hiányolja, hogy nagyobb arányban lépjen be a szegények megsegítésére.Kothencz János (Fidesz-L.É.T.) hangsúlyozva, hogy nem akar egyházi szakértő lenni, ezt mások is megteszik ma, kezdi. Több mint 60 ezer embert támogat a Szeged-Csanádi Egyházmegye, nem tétlen a bajba jutott emberekkel. Érdemes ezt az éberséget megtartani akkor is, amikor "leszajháznak" egy egyházi vezetőt - üzeni Tóth Péternek.Tóth Péter azt mondja, nem "szajházta le" Kiss-Rigó Lászlót. Szentistványi azt emeli ki, családok állnak lakáskrízisben, hiányolja a megfelelő szociális lakásprogramot - ebben tudna segíteni szerinte az egyházmegye. Botka László azt javasolja, a püspökség költségvetését az erre megadott fórumon folytassák, ne a közgyűlésen.Hüvös László is kiemeli, Szentistványi nem nyújtott be módosítót, így hiába kéri számon a költségvetés problémáit. Ismételten kéri, hogy támogassák a KDNP 90 milliós csomagját. Szentistványi legalább háromszor próbálta megemeltetni az ötmilliós szociális lakhatási keretet, amit nevetségesnek tart. Tartana egy külön, erről a tételről szóló vitát, mert csak a nagyon megszorult bérlők vehetik igénybe ezt a támogatást. Botka hiteltelennek tartja Szentistványit, mert 600 milliót fordítanak szociális célra, amivel 12 ezer szegedit támogattak. Ezt 100 millióval növelik, és a hozzáférhetőséget is növelik, miközben a felére csökkent az IKV kintlévősége.Szentistványi István arra kéri a közgyűlést, szavazza meg Haág Zalán indítványát a Soros-terv elutasításáról, és vitassák azt meg. Haág megjegyzi, a tegnapi egyeztető fórumon nem hangzott el, hogy levennék a napirendről az előterjesztést. Botka ócska provokátornak nevezi Haág Zalánt. 9 igen, 18 nemmel nem veszik napirendre az indítványt. A napirendet végül 21 igennel, 0 nemmel és 6 tartózkodással elfogadják.Az ülésen nagy a médiaérdeklődés, valamint Szabó Bálint is jelen van a karzaton: a jogász a dorozsmai piac ügyében tartott sajtótájékoztatót a közgyűlés előtt. Joób Márton (MSZP) felszólalása nyitja az ülést, aki úgy tapasztalja, az emberek nem bírnak még négyéves Fidesz-kormányzást. Bejelenti, 100 millióval emelik a város szociális hálóját.Haág Zalán (KDNP) egy dologban egyetért Joóbbal: ne a propagandára figyeljünk! Az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan merültek fel korrupciós vádak a városvezetéssel szemben, a Deák Ferenc utcai óvodát említi, amelyet egy kaszinó miatt kellett bezárni. A napokban kirobbant ügyet említi, mi szerint Botka Lászlónak kenőpénzt adott át egy férfi, ezért arra kéri a polgármestert, válaszoljon erre az ügyre. "Aljas rágalomnak" nevezi Botka László az ügyet.Nagy Sándor (Együtt) szerint más botrányokra lehet számolni az idén Szegeden a forgalomkorlátozásoknak köszönhetően, többek között az Etelka sori uszodaépítés miatt, de a többi, szegedi fejlesztésről is beszél.Tóth Péter (Jobbik) Habony Árpád szócsövének minősítette Haág Zalánt. Azt mondja, várja a kampány következő lépését, amikor az derül ki, hogy mecsetet épít a Botkának átadott pénzből.Szentistványi István (független) azt mondja, most kell "leszedni" a Fideszt a kormányról, és szerinte életveszélyes az a "putyini út", amit a kormány követ, de az sem járható út, ami 2010 előtt volt - ezért a Jobbik és az LMP szerepét megkerülhetetlennek tartja.Mihálffy Béla (Fidesz-L.É.T.) Soros György vidékre tervezett hálózatáról és Szita Károly kezdeményezéséről beszél: sok száz település utasította el a bevándorlási iroda létesítését, ezért arra kéri a közgyűlést, vegyék napirendre ezt a pontot.Binszki József (DK) jónak tartja, hogy nem lesz több közgyűlés az április 8-i választásokig. hamarosan kezdődik az idei első közgyűlés

Kulturális csaták színfalak előtt és mögött

Tizenhét napirendi pontot tárgyal idei első ülésén a szegedi közgyűlés, amelyen az egyik központi téma a város költségvetése lesz. A büdzsé főösszege 69,4 milliárd forint, ám ebben több mint 10 milliárdos halmozódás van, így 57 milliárd 802 millió forintból gazdálkodhat Szeged. Ebből 30 milliárdot terveznek fejlesztésekre költeni, mely keret kétharmada európai uniós forrásként érkezik. A legnagyobb projekt a fedett uszoda építése lesz, de a Zöld Város Program keretében elindul az újszegedi liget, majd Tarján és Odessza városrészek fejlesztése is. Ezekhez a beruházásokhoz kapcsolódóan 500 milliós út- és járdakeretet is rendelnek, uniós forrás ugyanis nincs ezek fejlesztésére. Segélyezésre a tavalyi 500 helyett immár 600 millió forintot terveznek fordítani és a szociális rendeletet is módosíthatják. Folytatódik az elektromos tömegközlekedés fejlesztése is, a már elnyert pénzből a 4-es villamosvonalat újítják meg a belvárostól Kecskésig.Elsőként a pénzügyi bizottság tárgyalta még múlt héten, amit egyhangúlag támogattak, nem úgy a jogi bizottság, Binszki József (DK) bizottsági elnök és Német Ferenc (Fidesz–L.É.T.) külsős tag tartózkodott a szavazásnál.A költségvetéshez a KDNP-frakció 90 milliós Haág Zalán és Hüvös László a jubileumi SZIN 50 millió forintra tervezett önkormányzati támogatását egy tucatnyi egyéb feladatra költenék, ezenfelül ismételten az egyházi támogatási keret visszaállítását javasolják. A Jobbika büdzsét. A bölcsődések és óvodások tisztasági csomagjának beszerzését városi keretből támogatná a párt, továbbá a rászorulók és idősek támogatására fordítana többet.Nagy vihart kavart a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatói posztjára kiírt pályázat., ketten pályáztak a posztra, a jelenlegi direktor Gyüdi Sándor és Barnák László . Gyüdi hétfőn este jelentette be, hogy visszavonja pályázatát, de amennyiben a Szimfonikus Zenekar vezetésére új pályázatot írnak ki, azon indulni kíván. A döntés előzményei közé tartozik, hogy a társulat és a szakszervezet egyaránt, majd nyilatkozatháború kezdődött a színházon belül. A közgyűlés kulturális bizottsága is tárgyalta a témát,Barnák Lászlót, a szimfonikus zenekarnál új pályázat kiírását javasolják.Pályázatok kiírásáról is dönthet a közgyűlés pénteken, hét kulturális intézmény élén lesz ugyanis személycsere., június végén öt szegedi művelődési ház igazgatójának lejár a vezetői megbízatása, további egy lemondott, míg a könyvtár vezetője nyugdíjba vonul, ez indokolja a pályázatok kiírását., hogy rendeletet alkothatnak a sportrendezvény naptárról, valamint Dorozsmán egy utca elnevezéséről is dönthetnek. Az épülő egészségház miatt fontos az új név adása, ugyanis amellett, hogy kell a rendelőnek egy cím, mindez ahhoz is szükséges, hogy az ott dolgozó orvosok működési engedélyt kapjanak. A településrészi önkormányzat már tavaly tárgyalta a kérdést, s azt javasolták, hogy Wagner Viktória szociális testvér, zöldkeresztes védőnő nevét viselje a jövőben a rövidke szakasz.