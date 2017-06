Nem volt Dávidnál menetrend, kitalált egyet

Fotó: Kuklis István

– A buszmegállóban vártam, de mert a telefonomat nemrég frissítettem, még nem töltöttem le egy menetrend-alkalmazást sem, csak a Facebook Messengert. Akkor jutott eszembe, miért ne készíthetnék egy chatbotot, ami Messengeren megmondja nekem, mikor jön a busz – mesélte a 15 éves Schütz Dávid, miként támadt a Szegedi Menetrend Bot elkészítésének ötlete. A szegedi Tömörkény-gimnázium diákja és barátja, a vásárhelyi Bethlen-gimnáziumba járó 17 éves Simonffy László egy csütörtöki napon elkezdett agyalni. Pénteken nekiláttak a programozásnak, és már nem volt megállás, keddre előálltak a működő verzióval.Ötletük lényegét a fiatalemberek nekünk is elmagyarázták. A menetrend bot egy olyan program, ami üzenetben válaszol Facebook Messengeren, akár egy igazi ember. Ennek köszönhetően a használói villámgyorsan információhoz juthatnak az összes szegedi busz, villamos és troli menetrendjéről. A program érthetően és könnyen vezet végig a szükséges kérdéseken chatüzenetekben, és végül megadja, mikor ér az adott járat a kiválasztott megállóba. Nem kell letölteni semmilyen programot, csak üzenetet kell küldeni az oldalnak, és a program azonnal válaszol. Dávid hozzátette, kifejezetten hasznos például olyan esetekben, amikor az utasoknak egyáltalán nincsen, vagy csak nagyon lassú a mobilinternete. Olyankor az SZKT internetes oldalának betöltése nagyon sokáig tartana. Az okostelefonok közül az iPhone-ok használóinak is hasznos, mert számukra nincs elérhető szegedi menetrend-alkalmazás. A Messengert meg szinte mindenki naponta használja a telefonján. A chatbot persze nem csak mobiltelefonon, hanem asztali gépen is fut.

A fiúk az ötletükkel segíteni szeretnének utastársaiknak, és nagyon büszkék a találmányukra, ezért mutatták meg nekünk. Kérdésünkre, min agyalnak még, azt mondták, mindig kitűznek valami feladatot maguknak, de ez eddig a leghasznosabb. Dávid elárulta, kiber-, vagyis számítástechnika-biztonsággal foglalkozik, ebben az irányban szeretne továbbfejlődni. Laci pedig szoftverfejlesztéssel és internetes weboldalakkal. Szegedi Menetrend Botjuk a Facebook Messenger keresőjén át elérhető.