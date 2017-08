Nem volt nyom - így látta a katasztrófavédelem - Hivatalos: nincs gazdája a tiszai olajszennynek

Az algyői vasúti híd pályája. Valami csöpög a vonatokból, ami nem víz, mert nem párolog el. De ettől lett volna kilométereken át olajszagú a víz? Fotó: Kuklis István

Nem tudjuk meg, honnan került a Tiszába az algyői közúti és vasúti híd között július 19-én olaj. A parttól partig terjedő, szivárványos színű, olajszagú szennyezésről egy horgász értesítette a hatóságokat és közvetítő útján lapunkat is. Csónakkal közelítettük meg a helyszínt, közben kilométereken át éreztük az olaj szagát, és látszott a felszínen a szivárványos elszíneződés (2017. július 20.: Olaj került a Tiszába Algyőnél). Mi történik ilyenkor?Kozák Péter, az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója azt írja, hogy amikor a horgász aznap felhívta a vízirendőrséget, a bejelentését továbbították a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály ügyeletének. Onnan továbbküldték a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály ügyeletének. Az 16 óra 8 perckor tájékoztatta az Ativizig műszaki ügyeletét a szennyezésről.

Az igazgatóság addigra már tudott róla – tőlünk. Akkor még a híd alatt volt harminc négyzetméteren szennyeződés, ezen a részen visszafelé forog a víz, nem vitte el. Az igazgatóság dolgozói két csónakkal, úszó terelőhengerrel a part felé terelték, perlittel felitatták, ládába merték a szennyeződést. Közben a vízirendőrök megnézték a Tiszát feljebb, de arrafelé nem találtak olajat, sem szennyezőforrást.Ami a szennyezés eredetét illeti, a gátőr bejárta a helyszínt. A vasúti híd lábánál kikötő működik. Itt pakolják partra a Szerbiából uszályokkal felhozott kavicsot, amelyet a vásárhelyi elkerülő út építésére szállítanak tovább. A hajózásért felelős cég vezetője kérdésünkre cáfolta, amiről horgászok beszéltek, hogy onnan került volna az olaj a folyóba. Azzal érvelt, aznap nem kellett üzemanyagot kezelni, mert nem rakodtak. A gátőr is úgy találta, hogy „az úszó munkagépből nem történt elszivárgás".Kozák Péter megemlíti, a vasúti hídon egy dízelvonat vesztegelt, „amelyről gázolaj került a híd szerkezetére, és feltehetőleg a hídról csepegett az olaj a Tiszába". Ezt a katasztrófavédelemtől is hallottuk, még aznap délután, de aztán ezt az információt „visszaszívták", mert a MÁV tiltakozott. Az állami vasúttársaság azt állítja, nem járt a hídon olyan motorvonat, amelynek gond lett volna az üzemanyagrendszerével.Kollégánk másnap végigfotózta a hidat, amely tele van olajfoltokkal, de akkora folt nem látszott, amely annyi olajra utalna, amennyi kilométerekre beszínezi, büdösíti a folyót.A vízirendőrség feljelentést tett a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályán. Kozák Péter azt írja, az Ativizig „a kármentesítést követően jelen pillanatig sem a vízirendőrségtől, sem a hatóságtól egyéb tájékoztatást, információt nem kapott".Mi most megkérdeztük, mire jutott a katasztrófavédelem. Molnár Krisztina, a megyei igazgatóság szóvivője úgy tájékoztatott, a szakemberek vizsgálódtak a helyszínen, de nem találtak olyan nyomot, amely alapján ki tudták volna deríteni, honnan jött a szennyeződés.– Senki sem keresett – mondta most lapunknak Bakó László. Ő az a horgász, aki a vízirendőröket hívta.