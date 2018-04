Nem voltak elég lelkesek, hogy az MSZP jelöltjével kell bálozni - ˝szégyenfalra˝ kerültek a diákok és szüleik

Egyértelműen próbált nyomást gyakorolni az igazgató, hogy minél többen legyenek, és minél több pénzt fizessenek be. Mi azonban nem akartunk részt venni egy ilyen kampány-bálon. Főleg nem böjti időszakban. Felháborítónak és aljasnak tartom azt a fajta nyomásgyakorlást, amit az igazgató művelt, amikor kiírta, hogy melyik osztály mennyi jegyet vásárolt. Az egy szégyenfal volt, és mi is ott voltunk rajta, mert kevesebben tudtak vagy akartak jegyet venni

„Családbarát" bált, vagyis ahogy az iskola hivatalos honlapján beszámoltak, zenés-táncos estet rendezett a Tisza-parti Általános Iskola alapítványa, ahol a gyerekek is ott lehettek. A vendégeket svédasztalos vacsorával várták.Az est házigazdája egy szülő volt, éppaz MSZP országgyűlési képviselőjelöltje, Joób Márton , és a bált is a Hit Gyülekezete szegedi főhadiszállásán, a Tölgyeskert Közösségi Központban tartották (Joób Márton fontos tagja a Hit Gyülekezetének) - írja a szegedma.hu Amikor kihirdették a diákok között az eseményt, több szülő kiakadt, és kampányrendezvénynek minősítették az estet, többen nem is akartak részt venni rajta. A szegedma.hu információi szerint az igazgatónő, Schaller Györgyi „nyomatékosan közölte azt is, hogy erősen ajánlott a részvétel" a bálon. A tanáriban ki is ragasztott egy névsort, hogy melyik osztályban hány jegyet vettek. A portál úgy tudja, hogy ennek ellenére sok szülő és tanár sem ment el a rendezvényre.– panaszolta a szegedma-hu-nak egy névtelenséget kérő forrás.A portál megkereste az igazgatónőt, aki rendkívül idegesen reagált. Schaller Györgyi szerint tévedés, hogy Joób Márton lett volna a házigazda és az, hogy így szerepelne a honlapon. A szegedma.hu korábbi képernyőmentésén viszont még szerepel a szocialista politikus neve. A szegedmát jogi lépésekkel fenyegette, majd amikor a listázásról kérdezték, lecsapta a telefont.