Néma királylányt cipelt a vak ló Ópusztaszeren - galéria

A legjobbak



A Magonc korcsoport nyertese a Falusi kemények elnevezésű csapat a Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskolából, felkészítő tanáruk Popol Klára. A Csemete korcsoport nyertesei pedig a Sorkifaludi Gárdonyi Géza Általános Iskola csapata, felkészítő tanáruk Maczekné Simon Gyöngyi

– Speciális megnyitón vehetünk részt, mert három olyan esemény zajlik itt ma, amit ünnepélyesen megnyitottunk – kezdte beszédét Kiss Róbert Károly , az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark általános helyettese, igazgatási vezetője szombaton "A Nagy Háború emlékezete – képekben és tárgyakban" címmel az I. világháborút bemutató új tárlat megnyitóján. – Ez egy csodálatos kiállítás, ami azért kap helyet az emlékparkunkban, mert ez kultikus helye a magyar történelemnek, az első világháború pedig olyan esemény, ami befolyásolta Magyarország történetét – tette hozzá az igazgatási vezető.A kiállítást Kiss Gábor Ferenc főiskolai docens, a tárlat kurátora mutatta bemutatta be. – A katonaéletet követi végig a bölcsőtől, azaz a civil élettől, a frontvonalon, a bunkeren, a kórházon át a egészen a koporsóig. A katonák harctéren töltött mindennapjait mutatja meg a tárlat – fogalmazott a szakember. A kiállítás tárgy- és képanyagát Hegyi Endre, Radics Béla, Szanka József magángyűjteményei adják, korhű egyenruha-rekonstrukciókkal kiegészítve. A tárlat az emlékpark látogatóközpontjában augusztus 31-ig. között tekinthető meg. A kiállítás megnyitóját követően a témával kapcsolatban konferenciát is tartottak.Ezzel egy időben zajlott a park területén a KerekEmese vetélkedő döntője is. A park 2006. óta évente megrendezi ezt a történelmi, néprajzi, természetismereti vetélkedősorozatot. A vetélkedőt a környezettudatosság, a hagyományok tisztelete és ápolása, a tanulók szemléletének tágítása és az iskolai oktató-nevelő munka támogatása hívták életre. Idén több mint 120 csapat jelentkezett, közel 600 versenyzővel, határainkon túlról is, többek között a Felvidék, Délvidék, Muravidék és Erdély települései is megmérették magukat. A vetélkedő tematikája évről-évre más. A döntőn – szellemi és fizikai próbák során – két korosztályban a legjobb 12-12 csapat vett részt.A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tiszaszalkai Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola csapatából Kiss Tamás profiként lőtt célba az íjjal az egyik állomáson, ami mint kiderült nem véletlen, otthon is íjászkodik, így esett rá a csapat választása. A versenyzőknek 12 helyszínt kellett végigjárniuk, ahol különböző feladatok várták őket. A tiszaszalkaiak csapatának a Mátyás király korabeli ételek kiválasztása nem sikerült jól, arra a feladatra csak egy pontot kaptak.A makói Kálvin Téri Református Általános Iskola diákjai közben egy másik helyszínen küzdöttek. A néma királylányt egy vak ló cipelte, amit a lovag irányított, a sort pedig egy fél lábon ugráló sánta apród zárta. A lovat játszó diákot a lovag instruálta, így kellett minél rövidebb idő alatt végigmennünk a kötélből kialakított kacskaringós pályán. – Együttműködést igényelt a feladat és bízni kellett egymásban – mondta a vak lovat játszó Faragó Luca.