Nemcsak igénye, joga is a szülőnek, hogy bent lehessen beteg gyermekével: 2 gyermekbarát kórház van a megyében

– Egyedül tuti, hogy megőrülnék itt – fogalmazott a 9 éves Gárdián Attila. A fiú február óta kisebb megszakításokkal bent fekszik az SZTE gyermekklinika onkológiai osztályán. A kétágyas, fürdőszobás, televízióval és wifieléréssel ellátott kórteremben vele lakik édesanyja is, hétvégenként pedig édesapja, Gárdián Attila foglalja el a szülői ágyat, hogy felesége is el tudja intézni kinti ügyeit. A többi napon látogatóként érkezik – mindennap bent van, abban az időben, amikor ezt a házirend lehetővé teszi.– Sok egészségügyi intézményben megfordultunk már, de olyat, amit ezen az osztályon, sehol máshol nem tapasztaltunk. Rengeteg támogatást kapunk, az pedig, hogy bent lehetünk a beteg fiunkkal, segít túlélni ezt a nehéz időszakot – mondta Attila édesanyja, Gárdiánné Kocsis Daniella. A család itt mindennap együtt lehet, annak ellenére is, hogy életüket jelentősen felborította a fiú betegsége.

A helyhiány is lehet akadály

Vásárhelyen az egész osztály gyermekbarát

Az onkológiai osztályon kialakított rendszernek köszönhetően lett a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) országos összesítése szerint a szegedi gyermekklinika gyermekbarát kórház. Összesen 15 intézmény ért el kiváló minősítést a szülő-gyermek együttápolás, a tájékoztatás, a gyermekbarát környezet és a pszichés támogatás kategóriákban.– Az intenzív osztályon kezelt gyerekek és a koraszülött babák esetében tudjuk még biztosítani a szülőknek, hogy a gyermekük közelében lehessenek: ők anyaszálláson alhatnak a krízisidőszakban. A többi osztályon azonban sajnos egyelőre nincs erre helyünk – mondta el Bereczki Csaba tanszékvezető egyetemi docens. Hozzátette: szinte minden szülő igényli, hogy gyermekével lehessen a klinikai tartózkodás idején, ám a zsúfoltság miatt ezt sokszor csak egy széken ülve tudják megtenni. – Természetesen ha van szabad ágy a kórteremben, megengedjük, hogy a szülő odafeküdjön, azzal a feltétellel, hogy ha éjszaka hoznak be beteg gyereket, fel kell kelnie.Az intézményvezető elmondta, 2021-ig két pályázatnak köszönhetően remélhetőleg megvalósul az a beruházás, melynek eredményeként a gyermekklinikán minden osztályt átalakítanak, és csak az onkológiai osztályhoz hasonló, saját fürdőszobás kórtermek lesznek, ahol a szülő a gyermekkel lehet. Emellett pedig a Ronald McDonald Alapítvánnyal kötött megállapodásnak köszönhetően lesz egy közel 200 négyzetméteres közösségi tere is a klinikának.A megye másik gyermekbarát kórháza a vásárhelyi lett – ott az egész gyermekosztályon kialakították már azt a rendszert, melynek köszönhetően a szülő és a gyerek együtt lehet.

Éppen ezért a vásárhelyi kórházban közel 15 éve lehetőséget biztosítunk erre. És sokan élnek is vele: a tapasztalatok szerint többen vannak azok, akik szeretnének bent maradni gyermekükkel, mint azok, akik ezt nem kérik.

Van még min változtatni

– Annak idején, amikor a gyermekgyógyászatot elkezdtem, még nem volt lehetőség arra, hogy a szülők bent maradjanak a gyermekükkel a kórházban – mesélte Havasi Katalin, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ orvos igazgatója. – Pedig ez nagyon fontos, főleg ilyenkor, amikor a kicsik betegek, idegen környezetben vannak, ráadásul különféle vizsgálatokat is végeznek rajtuk. A szülő ugyanis biztonságérzetet ad.A központ hódmezővásárhelyi telephelyén 20 ágyas gyermekrészleg működik. A csecsemőosztályhoz külön anyaszoba tartozik, a gyermekosztályon pedig vannak kétfős szülő-gyermek kórtermek, illetve két nagyobb, melyekben szintén helyet tudnak biztosítani külön ágyban akár az apukának, akár az anyukának. Az intézményben sem a fekvőhelyért, sem az ellátásért nem kérnek a 14 éven aluli gyermek felnőtt kísérőjétől pénzt. A középiskolás korú fiatalok pedig már általában nem is igénylik a szülői társaságot maguk mellé.A TASZ adatbázisát egyébként a magyar kórházaknak megküldött közérdekűadat-igénylés alapján állították össze. A szervezet három éve indította el Gyerekkel vagyok kampányát, melyben azt hangsúlyozzák, hogy nemcsak igénye, hanem törvény által garantált joga is a szülőnek, hogy gyermeke mellett lehessen, ha kórházba kerül. Tapasztalataik szerint ennek egyre több helyen teremtik meg a feltételeit, de sok helyen van még mit változtatni. A legtöbb esetben a megfelelő tájékoztatás hiányzik, illetve több kórházban különböző feltételekhez kötik a szülő benntartózkodását, vagy csak költségtérítés ellenében lehet bent maradni a gyermekkel.