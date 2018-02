Német rendőrség: Temesvár az új migránsközpont

A magyar határ Csongrád megyei szakaszához közeli Temesvár lett a balkáni migrációs útvonalon folytatott embercsempészet egyik új központja – ismertette a hirado.hu a német szövetségi rendőrség álláspontját, amit a Welt am Sonntag című német lappal közöltek először.A német rendőrség hétvégén kiadott közleménye gyakorlatilag rímel a román határrendészet múlt csütörtöki adataira. Akkor arról számoltak be, hogy megháromszorozódott a migrációs nyomás a román határokon. A magyar szakaszon az előző évinél ötször több határsértőt állítottak meg. A román határrendészet 5846 határsértőt tartóztatott fel 2017-ben az ország határain: közülük 2840-en illegálisan érkeztek Romániába, 3006-an pedig illegálisan próbálták elhagyni az országot – írta a román hatóság.Romániában – közel a Fekete-tengerhez – egyébként jelenleg is vannak menekülttáborok, ezek azonban szinte teljesen üresek. Hogy miért, azt mutathatja, hogy a magyar határ közelében határsértési kísérleten tetten ért bevándorlók szinte kivétel nélkül olyanok, akik Romániában menedéket kértek, és ott nyilvántartásba vették őket, de nem akarnak az országban maradni, hanem Csongrád megye felé veszik az irányt.

A német rendőrség közleményéből ráadásul az derül ki, hogy Temesvárnál nem csupán magányos embercsempészek segítik a migránsokat. Azt állítják, hogy már bűnszervezetekben dolgoznak, és teherautókkal, kamionokkal végzik az életveszélyes tevékenységet. A romániai város „hot spot" (gyűjtő- és elosztóközpont) funkciót tölt be a hálózatok működésében. A városban helyezik el a járművekben az embereket, akiket Magyarországon keresztül szállítanak tovább Közép-Európába. A magyar kormányt már figyelmeztették a fejleményre – írta a német lap, és azt is megemlítik, hogy egy szíriai férfi 5500 eurót (1,7 millió forint) fizetett embercsempészeknek azért, hogy családját eljuttassák Németországba. A lap szerint a csempészek egyre kevésbé törődnek az emberek biztonságával. Gyakran kettős padlózatot építenek a teherautókba, és az embereket bezsúfolják a 40-50 centiméter magas résbe, nem törődve azzal, hogy akár meg is fulladhatnak.Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Délmagyarországnak elmondta, hogy a magyar, a román és az osztrák rendőrség is tisztában van a helyzettel, és megteszik a megfelelő lépéseket a helyzet kezelésére.A romániai katasztrófavédelem pedig tisztában lehet az új helyzettel. Ugyanis a szervezet 36 menekülttábor kialakításához szerez be konténereket, amelyekből menekülttáborokat építenének közel a magyar határhoz.