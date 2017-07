Németh György: Az én városom, az én tükröm

– A jobboldalnak nem volt és ma sincs humora, a politikai baloldal humora pártos lett, egyoldalú, gyakran személyeskedő és acsarkodó – mondta Tanács István, a volt Népszabadság újságírója szombaton Németh György – művésznevén NÉGYmadár – Az én városom című karikatúrakiállításán. A tárlat a Szeged Art sorozatban nyílt meg a Kárász és a Kölcsey utca sarkán.– A közéletből nem száműzhető a humor, és az élő politikai humor az igazi – hangsúlyozta az újságíró, aki szerint a szegedi karikaturista minden rendű és rangú hazudozót lerajzolt.– Németh György mondhatja, az én városom, de Szeged is mondhatja, íme az én karikaturistám, az én tükröm – ajánlotta végezetül az érdeklődők figyelmébe a kiállítást Tanács István.– Ez nem Bartha László? – kérdezte egy középkorú nő a barátnőjétől a tárlat plakátjául szolgáló karikatúra előtt, amelyen egy borostás férfi látható Napóleon-pózban és -kalapban, amelynek a városháza épülete a csúcsa.– Szerintem ő az – mondta mögöttük egy idősebb férfi, Szeged 1998 és 2002 közötti fideszes polgármesterére utalva. Németh György elmondta, a sétálóutcán kiállított huszonöt rajz döntő többsége 1998 és 2002 között készült, de látható régebbi és frissebb rajza is. Szerinte mostanság nem igazán keresett műfaj a karikatúra, úgy véli, ma legfeljebb két-három ember él meg ebből az országban.Németh György karikatúráival a Délmagyarország hasábjain is találkozhatnak. A NÉGYmadár blogon rendszeresen posztolja rajzait.– Felháborít és elkeserít az a világ, amiben most élek, élünk. És a felháborodás nem kedvez az átgondolt, filozofikusabb rajzoknak. Meg az olvasó ingerküszöbe is annyira magas lett, hogy csak a nagyon durva, faék primitívségű karikatúrát értékeli az átlag.Az meg nemigen inspirál – mondta lapunknak Németh György. Hozzátette, a választások előtti időszak biztosan kihívás lesz számára, és nem hiszi, hogy túlzottan megértő lesz az ostobasággal, primitív világértelmezéssel szemben. A Kárász és a Kölcsey utca sarkán augusztus 20-áig látható Németh György Az én városom karikatúrakiállítása.