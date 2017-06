Németh Szilárd: A tranzit olyan, mint egy családi ház

– Két csoportban próbálkoznak a migránsok – magyarázza Toroczkai László , Ásotthalom polgármestere, aki maga is a határkerítés közelében lakik. A politikus, akinek lényegében az ablaka alatt másztak át a kerítésen, megosztotta velünk, hogy a két csoport egyike riasztja a mozgásérzékelőt, ezzel elvonva a másik csoportról a figyelmet, akik eközben átjutnak a sok milliárd forintból felhúzott határzáron. Így lehet, hogy a határzár magyar oldalán elfogottak és a kerítéshez visszakísértek száma az elmúlt hónapokban fokozatosan nő.Ennek ellenére Németh Szilárd szerint, aki a menekültek világnapja előtt egy nappal, hétfőn tartott a röszkei határátkelőnél sajtótájékoztatót, a határzár tökéletesen működik, a lényeg szerinte az, hogy a határ közelében, vagy a március 28-a óta hatályos szigorított törvények értelmében bárhol az ország területén feltartóztathatják a menekülteket. A Fidesz alelnöke a röszkei tranzitzónában a saját szemével győződött meg arról, hogy ott minden a legnagyobb rendben van. – A falak jól szigeteltek, olyan, mint egy magyar családi ház – fogalmazott Németh Szilárd, aki hazugságnak nevezte mindazt, ami az utóbbi hetekben a sajtóban megjelent.Cáfolta, hogy terhes asszonyt bilincseltek meg a rendőrök, illetve azt, hogy nem kapnak elegendő élelmet a kérelmük elbírálására váró menekültek. A politikus azt tapasztalta, hogy a komplexum folyamatosan fejlődik, egyre több eszközzel szerelik fel, amelyek a benne élők komfortérzetét javítják.A röszkei tranzitban jelenleg 221 fő tartózkodik. Idén közel 1400-an nyújthatták be kérelmüket a menedékjogért, március 28-a óta, amióta lényegében őrizetben tartanak minden menedékkérőt, 564-en adták be kérelmüket, összesen 243-an kaptak valamilyen védelmet. Az elbírált esetek felében kiutasítják a kérelmezőt, így Szerbiába kell visszamenniük, ahol viszont információink szerint az államok közti egyezmény ellenére sem adhatják be menedékkérelmüket.