Németországban napi 800 bűncselekményt követnek el a migránsok

Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő húsvét előtt érkezett haza afrikai útjáról, ahol Szenegálban maga is beszélgetett az ott élőkkel, akik hamarosan elindulnak Európa felé. Ezt erősíti meg szerinte az a két hete megjelent amerikai tanulmány, amely kimutatta, hogy a ghánaiak 74 százaléka, míg a 180 millió fős Nigéria lakosságának a fele útnak akar indulni.



– Azt tapasztaltam ottjártamkor, hogy az embercsempészek elszállítják őket hajókon elrejtve Ausztráliába vagy akár az Egyesült Államokba is. A Földközi-tengeren a tangeri szorosnál csónakosok hozzák át őket, itt Európában pedig vannak olyan szenegáli bűnszervezetek, akik erre szakosodtak.



Törökországból hozzák át őket Romániába, ahonnan megpróbálnak átjutni a zöldhatáron hazánkba – mesélte. Rendőrségi adatok is alátámasztják, hogy az illegális bevándorlók próbálkoznak átjutni a zöldhatáron, naponta 6–10 főt fognak el.



Szegeden járva Spöttle elmondta, nem túl szerencsés, hogy a város polgármestere, Botka László azt hangoztatja, betelepítene ide migránsokat. Szerinte könnyű ilyet a városházi elefántcsonttornyából mondania. Németországi adatokra hivatkozva kiemelte, a szakemberek újabb 1 millió bevándorlóra számítanak.



– Mindez súlyos problémákhoz vezethet, a bűnügyi statisztikák alapján egy nap 800 bűncselekményt követnek el a migránsok, a német kriminalisztika történetében soha nem látott magasságban van a bűnesetek száma.

Spöttle szerint öngyilkosság lenne a politikusok részéről, ha idetelepítenék a migránsokat, ezzel el lehet pusztítani egy várost.



– Lehetett látni a debreceni és a bicskei menekülttábornál, hogy féltek ott az élők. Meg kell érteni, ezek nem menedékkérők, az afrikai embereket senki nem üldözi, a szegénységet leszámítva.



Véleményem szerint nem ide kell hozni őket, hanem ott segíteni, ahol élnek – hangsúlyozta Spöttle. Kiemelte azt a tényt, hogy 1,2 milliárd ember él Afrikában, abból 1 milliárd mélyszegénységben. Ha ebből 300 millió Európába jön, azzal a földrész országai tönkremennek, de az afrikai mélyszegénység nem szűnik meg.