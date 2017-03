Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny Szegeden

Az immár hetedik alkalommal megszervezett megmérettetésen 18 fiatal mutatkozik be, a magyarok mellett román, szerb és japán művész is - mondta Tóth Péter, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának (SZTE ZMK) dékánja a rendezvényről tartott hétfői sajtótájékoztatón. A verseny kiváló alkalmat kínál a fiatal tehetségeknek a bemutatkozásra - közölte a zeneszerző, példaként említve a 2014-es győztes, Szabó Marcellt, aki a szegedi után is számos sikert ért el, és ma már nemzetközileg jegyzett zongorista. A nemzetközi zsűri elnöke Nádor György, a Zeneakadémia professor emeritusa, aki számtalan ma már világhírű növendéket tanított.



A háromfordulós verseny elő- és a középdöntőjében szóló darabok csendülnek föl. Az indulók változatos programból, technikás művek közül választhatnak, melyeket egykor maga Bartók Béla is szívesen játszott. A döntőben - melyet március 25-én, a verseny névadójának születésnapján, a szegedi Kisszínházban rendeznek - Liszt-, Bartók- és Mozart-versenyművek hangzanak el a Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével, Gyüdi Sándor vezényletével. A versenyhez kapcsolódva március 24-én az SZTE ZMK hangversenytermében Bartók-maratont rendeznek, melyen a zeneszerző műveit a Tisza-parti városban alap-, közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató növendékek adják elő.