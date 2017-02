Népszabadság a szegedi beton virágtartóban

Most csikkek és kiköpött rágódarabok veszik körül a nem is olyan rég még a legolvasottabb országos közéleti napilapnak számító orgánum régi címbetűit. Ez nagyjából pontosan tükrözi, hogy hová juttatták az újságot.



A Népszabadság szellemisége azonban tovább él annak ellenére, hogy a kiadvány jogait nem adták el. A Népszava szerkesztőségéhez szegődött több egykori népszabis újságíró múlt hét szerdán, a csütörtöki számot pedig gyorsan el is kapkodták.



A tavasz közeledtével a reményt is szimbolizálhatja, hogy a szegedi virágtartóban hamarosan szemét helyett újra színes tulipánok, nárciszok, jácintok közül bukkanhat elő a Népszabadság neve.