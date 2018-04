Népszerű a kopogtatás és a standolás: a plakátháború maradt, de a kampányfórumok ideje lejárt

A szegedi központú Csongrád megyei 1-es és 2-es választókörzetben vasárnap több mint 170 ezer ember járulhat az urnák elé. A kegyeikért küzdő országgyűlésiképviselő-jelöltek a négy évvel ezelőtti kampányban alkalmazottakhoz képest más eszközöket részesítenek előnyben, kevesebb volt például a fórum, de a családi napok, a standolás és a kopogtatás továbbra is népszerű. Akad olyan jelölt, aki még az utolsó hetekben is házról házra járt.– Az offline jelenlét mellett a facebookos értesítésekre koncentrálunk. Utcafórumokat is tartunk, a cél, hogy minél több emberrel találkozzunk – mondta el lapunknak Mihálik Edvin . Az 1-es körzetben a Momentum színeiben induló jelölt hozzátette, pártjuk célja, hogy a bizonytalanokat és a pártszimpátiával nem rendelkezőket is megszólítsák, illetve hogy minél több fiatalt tudjanak mozgósítani. „A kanapéforradalmárok ideje lejárt!" – hirdetik, és nem csak az interneten keresztül, péntekig ugyanis a Dugonics téren bárki leülhet velük és más ellenzéki jelöltekkel beszélgetni egy kanapéra.A 2-es körzet jelenlegi képviselője, a Fidesz–KDNP színeiben induló B. Nagy László azt mondta, aki eddig nem döntötte el, hogy kire szavaz, azt úgysem tudja már meggyőzni egyik párt sem a kampány utolsó hetében. Szerinte kell idő ahhoz, hogy az emberek ráhangolódjanak a vasárnapra, így a következő napokban már kevesebb kampányprogramon vesz részt. – Furcsa és visszatetsző viszont, hogy a választáson induló pártok egy része kormányprogram nélkül kampányol – jegyezte meg az elmúlt heteket értékelve. Kérdésünkre elmondta, más országokban is az illegális migráció volt a választási kampányok legfőbb témája, nálunk sincs ez másként, s az elmúlt hetekben őt is erről kérdezték a legtöbben.– Az utolsó percekig folyik majd a küzdelem, 20 állomásos utcafórum-sorozattal készülünk – ezt már Tóth Péter jobbikos jelölt mondta. Az 1-es körzetben induló politikus szerint a kampány utolsó napjai már nem a meggyőzésről szólnak, hiszen már eldöntötték a választópolgárok, hogy kire szavaznak. Hozzátette, a nagy fórumok iránt kisebb érdeklődés mutatkozik, ám a közösségi média felületein és internetes portálokról bárki tájékozódhat, ezért is inkább utcafórumokat hirdettek meg. – A plakátjaink 10 százalékát rongálták meg, de egy héten belül cseréltük azokat. Elég kaotikus látványt nyújt a város a plakátrengeteg miatt, jó lenne átvenni más országok példáit, ahol azonos méretű felületeket kapnak a pártok – jegyezte meg. Új elem, hogy idén az SZKT járművein is lehetett felületeket bérelni, a jobbikos jelölt 8 trolibuszon díszeleg, míg az MSZP jelöltjeit villamosokon láthatják a szegediek.Az 1-es körzet szocialista jelöltje, Szabó Sándor is megerősítette, hogy a klasszikus lakossági fórumok ideje lejárt, ezért pártjuk is a standolást részesítette előnyben, az elmúlt időszakban pedig virágokat osztottak, és családi napokat rendeztek. Új elemként a Facebookon online fogadóórát is tartott, amellyel kapcsolatban elmondta, a cél az volt, hogy minél több emberrel felvegye a kapcsolatot. Plakátrongálásokat az MSZP-sek is tapasztaltak, Szabó úgy saccolt, hogy a kihelyezettek nagyjából felét tépkedték le.