Nettó kétszázezer a minimálbér a mohácsi vágósoron

Húsdaráló



A húszmilliárd forintot meghaladó beruházásból ötmilliárd húsipari technológiai fejlesztés, amelynek része a vágó-, csontozó- és csomagolási technológia. Az üzemben kézi, vákuum és védőgázas csomagolósor is kiépült. Ezek mindegyike más-más igényeket szolgál, a védőgázas például friss darált húst biztosít a hazai piacra.

A tervek szerint 550 sertés végzi majd óránként a Bonafarm múlt héten átadott új mohácsi üzemében, ha teljes kapacitással megy a vágósor. Ha szaláminak való nagysúlyú sertést dolgoznak fel, abból valamivel kevesebbet tudnak. Macerásabb a mangalica is: heti kétszer ez a fajta is felkerül a sorra.A vágás a lehető legkíméletesebb, terelődeszkát használnak, és nincs már elektromos sokkoló, a kábítás szén-dioxidos. Nem jár még csúcsra a mohácsi üzem, de 530 normál súlyú sertést már vágtak egy óra alatt.A vágósoron hetvenen dolgoznak, vezetőjüktől, a domaszéki Apjok Sándortól megtudtuk, tizenegyen mentek át Mohácsra a bezárt szegedi részlegtől. A szakembert a nyitás napján faggattuk a technológiáról, és kiderült, az előttünk kettéhasított sertés 20 perccel korábban még élt.Az élelmiszerbiztonság szigorú, az orvos minden állatból mintát vesz, és a csipes „vállfáknak" köszönhetően a sertés útja végig nyomon követhető. Olyan a tempó, hogy a kettéhasításkor az állat testhőmérséklete még 30 fokos. A vágósor végén a félsertés kap egy mínusz 15 fokos sokkoló hűtést, amit követ egy mínusz 10 és egy mínusz 5 fokos. Ezután állítják be a húst 0 és plusz két fok közé.Nem könnyű a munka a vágósoron, és hogy a dolgozó „ne maradjon úgy", hetente forgás van, ami egyéni jelzés alapján rövidíthető. – Sokan Németországból jöttek haza Mohácsra, a munkások nagyobb része azért környékbeli, Bajáig bezárólag – mondja Apjok Sándor. Információink szerint a vágósoron nettó 200 ezer forint a minimális kereset, de van olyan háromgyermekes családapa, aki az adókedvezménynek köszönhetően több mint 350 ezret visz haza.Kétszáz munkás szorgoskodik a darabolóüzemben, ahol 660 félsertést tudnak feldolgozni egy óra alatt. A sor végéről az áru sokfelé indul: jó része a SPAR pultjain köt ki, de komoly mennyiség jön Szegedre, a Pick szalámigyárába is. Jellemzően napi egy megrakott hűtőkamion Horvátországba is elindul Mohácsról, így nincsenek eladási gondjaik.