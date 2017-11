Nevezze el a szegedi kisoroszlánt, akiből aztán komoly felnőtt válik!

Gondoskodik anyja a nemrégiben Szegeden született oroszlánkölyökről, így nem kellett elvenni tőle. A nőstény azonban nem tud elég tejet adni, ezért a gondozóik segítenek be a kölyök etetésével. A 2 kilóval született kicsi súlya szépen gyarapodik, 3 hetesen már a 3 kilót is elérte. A Szegedi Vadaspark most névadó pályázatot hirdetett: várják a fantáziadús, de egyben jól is hangzó, „oroszlános" neveket. Kérik, hogy cuki neveket ne javasoljon senki, hiszen a kölyökből komoly felnőtt oroszlán válik majd, illetve szintén nem helyezik előtérbe a hosszú, nehezen kiejthető neveket sem. A vadaspark első, helyben született oroszlánjának névjavaslatait az info@zoo.szeged.hu címre várják november 19-éig. A kiválasztott név beküldőjét állatkertes ajándékcsomaggal jutalmazzák.