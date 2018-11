New Yorkban koncertezett és Plácido Domingóval vacsorázott a Virtuózok korcsoportgyőztes szegedi zongoristája

Plácido Domingo is meghallgatta Balázs-Piri Soma múlt csütörtöki koncertjét New Yorkban, a David H. Koch Színházban. A világhírű spanyol operaénekes a műsor után személyesen gratulált Somának.

Balázs-Piri Soma New Yorkban is helytállt a billentyűk mögött.

A fiatal szegedi zongorista a New York-i forgatagba is belekóstolt.

Az idei Virtuózok tehetségkutató korcsoportgyőztese, Balázs-Piri Soma ezúttal a tengerentúlon lépett fel: New Yorkban koncertezett. A 14 éves szegedi zongorista 5 virtuózos társával lépett fel múlt csütörtökön a manhattani Lincoln Plazán álló David H. Koch Színházban. A magyar kultúra népszerűsítéséért, valamint az amerikai magyarok kedvéért Soma hazai szerzők darabjait játszotta. A rendezvényen részt vett korunk egyik leghíresebb operaénekese, Plácido Domingo is, aki egyben a Virtuózok támogatója is.– Tanárával, Sóti Szobonya Emőkével együtt elkísértük családostul Somát New Yorkba, ahol hatalmas megtiszteltetésként élte meg, hogy Plácido Domingo meghallgatta a koncertjét, és a műsor végén felment a színpadra gratulálni – fogalmazott Balázs-Piri Ildikó, a szegedi tehetség édesanyja. – A spanyol operaénekes megdicsérte a fiam játékát, biztosította róla, hogy követni fogja zenei pályáját, és bízik a következő találkozásban. Ráadásul a koncert után Soma együtt vacsorázott a spanyol sztárral és családjával az operaénekes kedvenc éttermében – magyarázta Balázs-Piri Ildikó.– A New York-i út során az első izgalmat maga a repülés jelentette, mert korábban nem ültem repülőn – mesélte Balázs-Piri Soma. – Intenzíven telt New York-i tartózkodásom: mindennap gyakoroltunk a koncertre, emellett láttam a város nevezetességeit, a One World Trade Centert, a Central Parkot, a Szabadság-szobrot és az Empire State Buildinget is. A múlt csütörtöki koncert fantasztikusan sikerült, teljesen új élményekkel gazdagodtam virtuózos társaimmal. Óriási megtiszteltetés, hogy találkozhattam Plácido Domingóval, beszélgethettem vele, és még együtt is vacsoráztunk. Életre szóló élmény egy ekkora mesterrel időt tölteni, aki megdicsérte a teljesítményemet, és gratulált – mondta a szegedi zongorista.– Gyökeresen megváltozott az életem az elmúlt szűk egy évben. Tavaly ilyenkor nem hittem volna, hogy New Yorkban fogok fellépni, és ennyi felkérést kapok – nagyon örülök neki. Jövő ősszel Londonban, a London Mozart Playersszel, az Egyesült Királyság legjelentősebb kamarazenekarával játszom együtt. Tetszik, hogy ennyire pörgősen telnek a mindennapjaim, szerintem jól bírom a változást. Ha nem lenne ekkora a hajtás, lehet, unatkoznék, így viszont folyamatosan készülök, és motiváltnak érzem magam a fejlődésre – hangsúlyozta a szegedi zongorista.