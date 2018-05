Nézők közé csapódott egy Lada a roncsderbin, heten sérültek meg az ásotthalmi balesetben - galéria, megrázó videó

A rajt után alig ötven métert tettek meg a hagyományos május elsejei ásotthalmi roncsderbi résztvevői, amikor súlyos baleset történt kedden nem sokkal fél négy után. Több szemtanú és Derjanecz Vilmos , a rendezvény szervezője is elmondta, a járművek a roncsderbi szabályainak megfelelően a rajtot követően lökdösődni kezdtek, a piros Lada ekkor csapódott neki a sáncnak, majd a lendülettől egészen a második, a nézőket védő sáncig repült, ahol több nézőt elsodort.Az első kanyarban viszonylag sokan tartózkodtak, mert innen jó rálátás nyílik a pályára. Azok a nézők, akik hátrébb álltak, nem is láthatták, hogy repül feléjük az első homokbuckán átugrató Lada. A legnépszerűbb közösségi oldalon az egyik néző megosztotta a balesetről készült felvételt, amelyen az látható, ahogy a Lada repülve a közönség közé csapódik.A helyszínen tartózkodó mentők azonnal elkezdték a sérültek ellátását, majd további két mentőautó érkezett. Hangai József , az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet kommunikációs munkatársának tájékoztatása szerint a balesetben egy ember súlyos mellkasi sérüléseket szenvedett, hatan könnyű, azaz nyolc napon belül gyógyuló – zúzódás, karcolás, vágás – sérülésekkel úszták meg az ütközést. Úgy tudjuk, a sérültek között volt egy kisfiú is, aki a bokáját fájlalta. A baleset körülményeit szakértők bevonásával a Szegedi Rendőrkapitányság vizsgálja.