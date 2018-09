Nincs alanyi jogon járó állami támogatás - Álhírek miatt érdeklődnek a hivatalokban

Megbízható forrás



A Csongrád Megyei Kormányhivatal sajtószolgálata azt tanácsolja az ilyen oldalakra hivatkozó ügyfeleknek, hogy a hiteles és pontos tájékozódás érdekében keressék fel a kormány és a kormányhivatal honlapját, a hivatalos Facebook-oldalakat, és csak ezeket tekintsék megbízható forrásnak.

Nézzük meg, honnan tájékozódunk az interneten – figyelmeztet Krnács András szakértő, az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karának nyugalmazott oktatója, aki szerint jól megélnek a kattintás- és lájkvadász oldalak készítői a kamuhírekből. Fotó: Török János

– Nem győzzük elmondani, hogy az önkormányzat nem fizeti ki sem az egyszeri 65 ezer forintos támogatást, sem pedig a 2,5 milliós, mindenkinek alanyi jogon járó, lakásfelújításra fordítható támogatást, mert ezek mind kamuhírek. Pontos számot nem tudok mondani, de személyesen megkeresnek, bejönnek a hivatalba, és Facebook-üzenetekben is rendszeresen érdeklődnek az interneten terjedő állítólagos állami támogatások felől – mondta Gajdosné Pataki Zsuzsanna. Sándorfalva polgármesterét a Facebookon terjedő állami támogatásokról szóló kamuhírekről kérdeztük, sokan ugyanis annyira komolyan veszik ezeket, hogy a hivatalban érdeklődnek.– Nem telik el úgy egy hét, hogy legalább három-négy ismerősöm ne kérdezne meg engem ezekről a hírekről, de mindenkinek ugyanazt tudom mondani, ezeknek nincs semmilyen valóságalapjuk – tette hozzá a polgármester.Szeptember közepén két oldalon (hirturi.blogspot.com és magyarnep.me) három ilyen hír kezdett el terjedni: az egyik egy egyszeri, 65 ezer forintos, alanyi jogon mindenkinek járó támogatás, amelynek igénylőlapja a helyi önkormányzatoknál vehető át, a másik a 14 évesnél fiatalabb gyermeknek járó 130 ezer forint, amit a helyi államkincstárban kell igényelni, a harmadik pedig a 2,5 milliós, mindenkinek alanyi jogon járó lakásfelújításra fordítható támogatás, ami szintén az önkormányzatnál igényelhető. Ezekből természetesen egy szó sem igaz. Mindhárom álhír közös jellemzője, hogy egyiknek sincs szerzője, és mindben azt kérik, az olvasó ossza tovább a cikket. A szakértő szerint ezek az álhírek klasszikus jellemzői. Krnács András , az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karának nyugalmazott oktatója elmondta, három csoportba oszthatjuk az álhíreket, ezek közül az első az ártatlan áprilisi tréfa, amellyel az ismerőseinket tréfáljuk meg. – Vannak a pénzszerzés céljából létrehozott álhíroldalak, amelyeken kattintásvadászat folyik. Ezek kamuhírekkel, szenzációkkal próbálják felhívni magukra a figyelmet, megosztják a Facebookon, így aztán egyre többen kattintanak. A reklámozók pedig ott költik el a pénzüket, ahol több kattintás van, hiszen így több embert érnek el – magyarázta. A kamuoldalak harmadik fajtáját politikai céllal hozzák létre. A legutóbbi amerikai elnökválasztásban komoly szerepet játszottak az álhírek, amelyek a Balkánról érkeztek.– Ha megnézzük, kik dőlnek be ezeknek és osztják tovább, akkor azt látjuk, hogy az idősebb és a legfiatalabb korosztály tagjai. Az idősek ahhoz vannak szokva, hogy amit megír az újság, az úgy van, az a hivatalos, a fiatalok pedig még képzetlenek, nincs meg a megfelelő előismeretük, amin a pedagógusok sokat segíthetnének. Nálunk is elérhető egy ingyenes pedagógus-továbbképzés, amely a Tudatos internethasználatra nevelés címet viseli, és október végén indul az egyetemen – tette hozzá a szakember.