Nincs felelőse az algyői méhpusztulásnak

Nincs összefüggés a méhpusztulás, az elhullott rovarokban kimutatott növényvédőszer-hatóanyagok és a vizsgált repcetáblák növényvédelmi kezelése között. A földhasználók nem sértettek szabályt, így hatósági eljárás nem indul. Erről tájékoztatta a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztályának Növény- és Talajvédelmi Osztálya Gercsó Tibor algyői méhészt.A hivatalos értesítés szerint Tibor április 25-én jelentette be, hogy a méhei pusztulnak. A bejelentése alapján vizsgálatot indított a hatóság, és a meghatározott körben lévő repcetáblák közül háromból növénymintákat vett. Ezeket és az elhullott méheket a Nébih két különböző laboratóriuma vizsgálta. „Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv növényvédelmi technológiai ellenőrzést folytatott le a megmintázott táblák földhasználóinál. A laboratóriumi minták vizsgálati jegyzőkönyvei, az összefoglaló értékelés, valamint a technológiai ellenőrzések eredménye alapján megállapítható, hogy a földhasználók nem követtek el szabálysértést" – állapítja meg a kormányhivatal. A levelet Végh Ibolya járási hivatalvezető megbízásából Borcsik Zoltán osztályvezető-helyettes küldte.– Az ügy lezárult. Csakhogy a kasszából mégiscsak hiányzik kétmillió forint, ennyi bevételkiesést számoltunk a méhpusztulás miatt – mondta Gercsó Tibor, akinek méhei továbbra is Makó környékén vannak, olyan helyen, amelyet biztonságosnak talált. A repce utáni napraforgó-virágzás közepette országos jelenséggé vált a méhpusztulás, amelynek okait eddig nem sikerült kideríteni.„Ön szerint mit kell csinálnunk, nekünk méhészeknek ahhoz, hogy kiderítsük az idei nyári méhelhullások okait? ... Akinek van ötlete, írjon a mehelhullasokai@omme.hu e-mail-címre!" – tette közzé összefogásra biztató, drámai hangú felhívását az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, Bross Péter a szervezet honlapján. Arra számít, a húszezer magyar méhész között lehetnek, akik szakmájuk révén más szempontból is rálátnak erre a jelenségre, és talán van ötletük, mihez lehetne még kezdeni.– Nagyon sok eset történt, a vizsgálatok még zajlanak, annyit állapítottak meg eddig, hogy a napraforgó virágjában nem találtak olyan vegyszert, amely a méhekre veszélyes lett volna, de valamitől mégis elhullottak – mondja Lászlóffy Zsolt , az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Csongrád megyei szaktanácsadója. – Nagyon fontos, hogy a pusztulás után azonnal történjen meg a mintavétel, mert egyes szerek gyorsan kiürülnek. Az előrebocsátható, hogy nem a méhész hibázott, a környezetben történt valami, ami ezt az elhullást kiváltotta.Lászlóffy Zsolt emlékeztetett, a méhek a legkisebb változásra azonnal reagálnak, nemcsak a szervezetük, az „államuk" is érzékeny. Meglehet, egy adott szer nem veszélyes a méhekre, de több hatóanyag együttes hatása kiszámíthatatlan. – Minden méhcsaládnak saját szaga van. Elég lehet egy molekulányi változás, és az őr nem ismeri fel a beérkező dolgozót, mert más a szaga, és megöli.