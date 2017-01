Nincs helye az autóban a kötelező pénztárgépnek

Az online pénztárgépek szabályszerű használatát folyamatosan és fokozottan ellenőrzi a NAV, és a bírságok igen magasak. Egymillió – magánszemélyek esetében félmillió – forintig terjedhet a mulasztási bírság, de az üzletbezárást helyettesítő szankció is kemény: magánszemélyeknél 200, társas vállalkozásoknál 500 ezer forint is lehet.Csúcsra is járt emiatt az elmúlt év végén a pénztárgép-forgalmazással foglalkozó szegedi Szintézis: december 28-án például 50 új online pénztárgépet helyeztek üzembe a Kálvária sugárúton. – Nem győztük volna. Győrből jöttek kollégák, akik besegítettek – mondja Katona Attila. A több mint 140 átadott pénztárgépből 4-5 kivételével mind taxisokhoz került. Őket tízesével oktatták is.A témát keresse a Délmagyarországban! Fizessen elő a napilapra!