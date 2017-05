Nincs kilométerhiánya a határt őrző katonának

Tudta?



A szegedi toborzóirodában (Boross József utca 5.) a 18. életév betöltése után lehet jelentkezni szerződéses, illetve tartalékos katonának. A Magyar Honvédség új, internetes toborzó- és karrieroldalán, az iranyasereg.hu oldalon minden információ megtalálható a katonai szolgálatról. A felvételi fizikai alkalmassági része fekvőtámaszból, felülésből és 3200 méter futásból áll. Érettségi nélkül a közkatona kezdő fizetése nettó 124 ezer, érettségivel 151 ezer forint. Ehhez étkezési és utazási hozzájárulás is jár.

A kettős határzár kiépülése óta könnyebbé vált a katonák helyzete is.

– A vendéglátásban képzeltem el a jövőmet, de miután kitanultam a szakmát, az egyik barátom katona édesapja mesélt a seregről. A lövészet mindig is vonzott, így jelentkeztem a honvédséghez – mondta a hivatásos katonaként szolgáló Papp Dávid . A 30 éves vásárhelyi férfi tíz éve bújt angyalbőrbe.– A kerítés felépítésének első kapavágásától kezdve kint vagyok a határon. Nem mondom, hogy a napi 12 órás szolgálat ennyi idő után nem monoton, de most ez a feladat – magyarázza a rajparancsnok-helyettes.A honvédek közül valaki már kiszámolta, hogy egy félnapos szolgálat alatt gyalogos járőrözés esetén több mint 10 kilométer kerül a katonalábakba. – A két évvel ezelőtti helyzethez képest már sokkal könnyebb a kerítés mellett dolgozni. Ahogy erősödött a határzár, a mi körülményeink is jobbak lettek – magyarázza Dávid.

Papp Dávid és Sándor József a röszkei kettős kerítés között. Nincs kilométerhiányuk.

Fotók: Karnok Csaba

Ottjártunkkor az elmúlt hetekhez hasonlóan csendes volt a határ, a tranzitzónában több nemzet fiai várakoztak menekültügyi eljárásuk lefolytatására. A katonák csak segítik a rendőrök munkáját. A migránsok között sok az afgán, akinek életével Dávid közelebbről is megismerkedett. – Kétszer voltam kint misszióban Afganisztánban – mondta. Az afgánok már törik a magyar nyelvet, hiszen Magyarország már régóta lát el különböző szolgálatot országukban.Dávid egy éve házas. Szolgálat után két hét pihenő következik, amit az ember a laktanyában tölt el különböző ottani kötelező gyakorlatok elvégzésével. Felesége még jól bírja a „kiképzést", hiszen Dávid előbb volt katona a határon, semmint elvette volna szíve választottját. A férfi hosszú távú álma egy saját vendéglő, s mivel a vendéglátásban végzett, szakértőként tud nyilatkozni a katonáknak készített ételről.

– A meleg ételeket a laktanyában készítik el, és a babgulyást csinálják a legjobban. Hideg élelmet is kapunk, ebben van péksütemény, konzervzöldség, csoki és gyümölcs is – közölte. A határzár mellett sok barátság is született magyar oldalon, Dávid az elmúlt időszakban rengeteg rendőrt ismert meg, akikkel közös járőrszolgálatba osztották be.– Fontos, hogy mennyire jó beszélőkéje van a társadnak, mert minél több témában tudtok csevegni a fél nap alatt, annál hamarabb telik el a 12 óra. A család, a hobbi és szinte bármi szóba szokott jönni – mondta. A férfi korábban versenyszerűen focizott, a megyeegyes osztályig ívelt karrierje, de a határzár miatt a laszti háttérbe szorult. – Ma a Mártély megyehármas csapatának vagyok a hátvédje. Ha időm engedi, lemegyek az edzésekre, de az idei szezonban csak egy tétmeccsen tudtam pályára lépni. A szabadságomat inkább családi körben töltöm – mondta.