Nincs már semmi látnivaló - emléktábla lett a hirdetőből

Egy uniós beruházás hirdetőtáblája – vagy emléktáblája. Fotó: Török János

Az ennyiből is nyilvánvaló, hogy itt valamilyen uniós beruházás készült el valamikor. Létezik egy útmutató, KTK a neve – Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei –, eszerint az Unió által támogatott építkezések információit fel kell tüntetni. A pályázat nyertese beírja a főbb adatokat a táblagenerátor-programba, amely magától megszerkeszti a szabványos hirdetést. Legalább három milliméter vastag műanyag lemezre kell elkészíttetni. Le is kell fényképezni, meg kell őrizni a fotót. Ha valamilyen adat megváltozik, új táblát kell készíttetni egy hónapon belül, hogy a hirdetés naprakész legyen. A KTK szerint „a kedvezményezett a projekt tényleges, fizikai megkezdésekor köteles kihelyezni a tájékoztató táblát a projekt helyszínén jól látható helyen".Ahol ez a tábla áll, ott keresztezi a Dél-Alföld egyik legforgalmasabb útja, az M43-as a Sándorfalva felé vezető főutat. Ennél jobb hely nem kell arra, hogy sok emberrel közöljük, mit építettünk, és miből, elvileg. Ám ahogy a Jurassic parkban mondják, a természet utat tör magának, itt ráadásul a festéket is tesztelte. Reméljük, hogy ami megépült, az tartósabb lett, mint a hirdetés.