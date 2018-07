Nincs megállás a kritikus tavasz után: most is irtják a szúnyogot

Mostanra bebizonyosodott, hogy a tavaszi nagy inváziót a Tisza áradásának köszönhettük. A hullámtérben ugyanúgy kezelték a biológiai szerrel a vízfelületeket, ahogyan máskor, ám a folyó kiöntött, és „elmosta" a védekezés eredményét. Azt is megállapították, hogy az inváziót az egyik ártérlakó csípőszúnyogfaj okozta, amelynek petéi akkor kelnek ki, ha a vízzel sodródva álló vagy csak lassan áramló helyre érnek. Gyorsan melegedő vízben ezekből a petékből 10 nap alatt repülő szúnyog fejlődik.



Ahhoz, hogy ne szaporodjon nagyobb tömegben, folyamatosan kell védekezni. Szeged közigazgatási területén minden második héten zajlik a biológiai védekezés, ezzel együtt mérik a lárvák számát a vizekben, és a fajt is meghatározzák. A város húsz pontján csípésszámlálás is van, és ahol több szúnyogot tapasztalnak, földerítik, a közelben hol kelhetnek ki. Ezek a helyek többnyire a belvízrendszer nyílt árkai, gyűjtőcsatornái. Makrai László szerint a gyálaréti Holt-Tiszából is érkezik az „utánpótlás". A lárvák irtása után néhány nappal kontrollmérést tartanak, és akkor fizetnek a vállalkozónak, ha a lárvairtás hatékonysága eléri a 90 százalékot. Ha nem éri el, meg kell ismételni a munkát.