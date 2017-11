Nincs szigorítás kútügyben, megnyugodhatnak a gazdák

Kovács István őstermelőnek öt csőkútja van, amivel locsolja a termesztett zöldségeit. Fotó: Karnok Csaba

Nem készül olyan törvényjavaslat, amely szigorítaná a fúrt kutak használatát az augusztusi kormányhatározathoz képest – közölte lapunkkal B. Nagy László országgyűlési képviselő. A politikus utalt arra: egy agrárkamarai lapban tévesen az jelent meg, hogy az Országgyűlés most olyan salátatörvényt tárgyal, amely ismét engedélykötelessé tenne minden vízi létesítményt, a fúrt kutakat is.

Ez érzékeny téma. A korábbi, azóta hatályon kívül helyezett jogszabály előírta volna, hogy a fúrt kutakat be kell jelenteni és engedélyeztetni kell, ami az öntöző gazdaságok mellett a háztartásokra is vonatkozott volna. Elhúzódó eljárásokra és több százezres kiadásra lehetett számítani. Ez ellen gazdálkodók, önkormányzatok is szót emeltek, egyeztetés kezdődött, és a kormány visszakozott. Lázár János kancelláriaminiszter augusztusban úgy fogalmazott, 80 méterig ingyenes lesz a kút, tényleg nincs értelme több százezret kifizettetni ezen a címen az emberekkel. – Ebben a kezdetektől részt vettem, és figyelem az ügyet. Mindent el fogok követni, hogy a kedvező kormánydöntés megmaradjon – mondta B. Nagy László.