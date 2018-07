Nincs több kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény Csongrád megyében, mint máshol

A 4-es villamos vonalán Szegeden naponta lehet látni bódult embereket, akik biztosan nem az alkoholtól viselkednek sokak szerint rémisztően. A napokban történt meg a Szivárvány kitérőnél, hogy a villamos vezetője nem engedett fel a járműre egy huszonéves fiatalt, amit az utasoknak azzal indokolt, hogy ha kábítószerre van pénze, akkor jegyre is kellene, hogy legyen. Aki naponta utazik ezen a járaton, könnyen gondolhatja, hogy a várost elöntötte a kábítószer, azonban ez a nyilvános adatok alapján nincs így.



A Belügyminisztérium adataiból az derül ki, hogy tavaly Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 42, Győr-Moson-Sopronban 19, Csongrád megyében pedig 16 felnőttkorú, azaz 25 és 59 év közötti ember ellen indított eljárást a rendőrség kábítószer-kereskedelem miatt. Kábítószer-birtoklásban viszont a Győr megyeiek vezetnek, 178 emberrel, ugyanezért Csongrádban 127, Borsodban pedig 111 embert kaptak el a rendőrök.



A Szegedi Ítélőtábla jogerősen lezárt, kábítószerrel kapcsolatos ügyei azonban jól láthatóan megugrottak. Bátyi Zoltán, az ítélőtábla sajtótitkára azt mondta a Délmagyarországnak, hogy 2016-ban kábítószer-kereskedelem miatt két, -birtoklás miatt ugyancsak két ítéletet hoztak, és ez majdnem ugyanennyi volt tavaly is. Érdekes viszont, hogy az idei első félévben kábítószer-kereskedelem miatt már tizenegy, -birtoklás miatt pedig tíz ítélet született.



A sajtótitkár szerint a kábítószer-kereskedelmet szinte kivétel nélkül magyar állampolgárok követik el, míg a kábítószer birtoklásának döntő többségét külföldiek, akik a röszkei határállomáson buknak le. Általában albán, szerb, macedón állampolgárok a tettesek, de ítéltek el hollandokat is. Ők a Balkánról Nyugat-Európába szeretnék eljuttatni a drogot. A kiszabott ítéletek jellemzően 6 és 12 év közötti büntetések, a megtalált kábítószer hatóanyagának mennyisége szerint.



Az adatokból az is kiderül, hogy az eljárások általában valamilyen „népszerű" drog, például marihuána vagy kokain miatt indultak, az úgynevezett dizájnerdrogokról nem sok szó esik a hivatalos közleményekben. Sőt, az Országos Rendőr-főkapitányság egy korábbi jelentése szerint elkezdett csökkenni a dizájnerdrogok használata. A számok azonban ennek ellenére riasztók, hiszen a drogfogyasztók fele ezeket a jellemzően ismeretlen hatóanyagú szereket használja. Ezt már az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára mondta az M1 egyik reggeli műsorában.



– A dizájnerdrogok a legveszélyesebbek a kábítószerek között, mert kevésbé kiszámítható a hatásuk, gyorsabban terjednek, mert nagyon olcsók – mondta akkor Rétvári Bence.



Megerősítette az államtitkár állításait lapunknak a szegedi drogcentrum helyettes vezetője. Szobota Réka arról beszélt, hogy valóban visszaszorulóban van a dizájnerdrogok használata, de ez nem azt jelenti, hogy általában a szerhasználat is csökkenne. A szakember szerint a dizájnerdrogokat jellemzően az alacsonyabban iskolázottak és a kisjövedelműek használják, éppen az olcsóságuk miatt. Ráadásul ezek a szerek sokszor legálisak, hiszen naponta változik az összetételük. Szobota Réka azt is elmondta, hogy az ellátásba bekerülőknél lényegesen több kábítószer-fogyasztó lehet.



Őket lehet látni például a villamosvonalak mellett, vagy akár időnként a belvárosban magukból kivetkőzve viselkedni.