Nirvana szól minden mennyiségben - Közösségben zenélnek a rockrajongók

Miért fontos a gyerekeknek, hogy zenével foglalkozzanak? – faggatjuk Búsi Dávidot, aki utcai szociális munkás a Köztes Állomás Program keretében, valamint a Zengető klub jelenlegi vezetője a D2-ben. „Ez egy lehetőség, nem a zenén van kizárólag a hangsúly, hanem a közös zenélésben, az alkotásban rejlő élményen. Itt kipróbálhatnak hangszereket, megtanulhatnak közösen eljátszani valamit vagy írhatnak saját dalokat. Időnként összerázódik egy-egy stabilabb csapat, és akadnak fellépési lehetőségek is – válaszolja, és folytatja: „A közös zenélés nemcsak szórakoztató, de sokat is tanulhatunk magunkról, egymásról. Mivel szinte mindenki más szinten van a hangszeres tudást illetően, így nagy hangsúlyt kap a tanulás, egymás segítése és az egymással szembeni türelem. Ez több mint egy hobbi és több mint szimplán zenetanulás, ez egy közösség, amelyben mindenki fejlődhet és elindulhat az önmegvalósítás útján miközben barátokra tehet szert. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy délután összegyűlünk, valaki hoz egy ismertebb dalt, és akkor elkezdjük összepakolni, eldöntjük, ki min szeretne játszani, és végül összerakjuk. Elég nagy katarzis, mikor megszólal, persze néha csak kicsit hasonlít az eredetire, de azért így is átjön az érzés. Amennyiben valaki még nem fogott hangszert, azzal egyéniben is tudunk foglalkozni, ez nem évekig tartó tanulási folyamatot jelent, csak megmutatjuk az alapokat, és aztán jöhet a mélyvíz: a zenekar. Ez általában akkora flow, hogy akit elkap, az úgyis ráfekszik a hangszeres tanulásra is.

Stílusosan vonultunk be a szegedi D2 Ifjúsági Fejlesztő- és Médiaközpont Zengető névre keresztelt klubfoglalkozására: fotós kollégánk Nirvana feliratú pólót viselt, a fiatalok pedig éppen a világhírű egykori amerikai rockegyüttes Smells Like Teen Spirit című slágerét próbálták. A jelen lévő növendékektől megtudtuk, mind rajongnak a rockzenéért.Demokrácia van a zenés-hangszeres fejlesztő klubfoglalkozások próbáin, mindig olyan stílusú zenét és olyan dalokat gyakorolnak, amilyeneket a többség éppen megszavaz. Volt például olyan időszak, amikor sok jazzt játszottak.– Természetesen a választást az is erősen befolyásolja, hogy éppen ki áll a mikrofonnál, illetve hangszerek is korlátozott számban állnak rendelkezésre, főleg dobok és elektromos gitárok vannak a felszerelések között – mutat rá a 18 éves Tóth Tamás, aki informatikát tanul a Gábor Dénes szakközépiskolában, és az éneklés a hobbija. Szeretne olyan szintre eljutni, hogy koncerteken is felléphessen. De hangsúlyozta: egyensúlyt tart, mert az ének nem mehet a tanulás rovására, hiszen tudja, hogy később az utóbbiból fog majd megélni.Tornyai Botond is hasonlóan gondolkodik. A 16 éves gimnazista filmrendező szeretne lenni, a gitározás pedig a legjobb hobbi, kikapcsolódás számára. – Tavasz óta járok a Zengetőbe, előtte klasszikus gitáron tanultam. Nagyon szerettem az alternatív rockzenét, jártunk koncertről koncertre, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha én is képes lennék így játszani – avat be, és elárulja, hogy Lázár Domokos a példaképe.– Lenéztünk a klubba, a kezembe adtak egy gitárt, és elkezdtük játszani a Jönnek a férgek című Tankcsapda-dalt. Nagyon tetszett! Búsi Dávid, a klub vezetője pedig elvállalt, most ő tanít – tudjuk meg a legfiatalabb növendéktől, a 12 éves Bán Tamástól. Hozzáteszi: – Az a legjobb az egészben, hogy eljátszhatjuk, amit egyébként is szeretünk hallgatni.Hát még milyen jó stresszlevezető a zenélés! – állítják egybehangzóan a jelenlévők. – Kikapcsol. A nagybátyám tanított először gitározni. Mondhatjuk, hogy a rockzenén nőttem fel – meséli Kiss Martin. A 17 éves középiskolás példaképe Jim Morrison.– Aki szeretné kipróbálni, milyen közösségben zenélni, megnézni, mit tud a különböző hangszereken produkálni, érdemes eljönnie. Segítünk egymásnak, mindig tanulunk valami újat – biztatja a gondolattal kacérkodókat. Tény, az erősítőt ilyen hangerőn tesztelni otthon biztosan nem lehetne...