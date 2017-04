Nívó a pihenésben és a szórakozva tanulásban

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

A letisztult formákkal és színekkel teli, különböző befogadóképességű rendezvénytermekkel, wellnessrészleggel, helyi és francia konyharemekeket kínáló modern, reprezentatív étteremmel és drinkbárral is rendelkező szálloda méltán érdemelte ki számos szakmai elismerésével együtt a vendégek elégedettségét is. 71 különböző méretű és felszereltségű szobája és lakosztálya között minden vendég megtalálja a számára megfelelőt, a közös mindegyikben az a magas nívó, ami a vendégek kényelmét szolgálja minden szempontból.A Szent-Györgyi Albert Agóra a szórakozva tanulás egy olyan fellegvára, amely országosan is páratlan a maga nemében, magas színvonalú kiállításai, színes és kreatív közösségi programjai, kulturális és tudományos előadásai életkortól függetlenül vonzzák a látogatókat. A családok, baráti társaságok, iskolai osztályok a négyszintes, hatalmas, különleges, környezetbarát építészeti megoldásokban gazdag épületben együtt tehetnek csodás utazást a múltba és a jövőbe, a számítástechnika és a biológia világába. Az érdeklődők ellátogathatnak többek között a látványlaboratóriumba, az informatóriumba és az informatikatörténeti kiállításra is.Mindkét helyet és azok kínálatát megtalálja a Frappéban, amely rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.