Nő az AIDS-esek száma hazánkban - Csongrád megyében 2015-ben és 2016-ban 3, tavaly 5 új esetet találtak

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2015-ös 43 után 2016-ban már 53 AIDS-es beteget jelentettek, és 228 új HIV-fertőzött volt az országban. Csongrád megyében azonban nem ugrott meg ilyen jelentősen a diagnosztizált betegek száma: az elmúlt 8 évben az folyamatosan 1–6 között mozgott. A Csongrád Megyei Kormányhivatal sajtószolgálatának tájékoztatása szerint 2015-ben és 2016-ban 3, tavaly 5 új esetet találtak.



A fertőzés elsősorban szexuális úton terjed, amelyre a nők fogékonyabbak, mivel a spermában sokkal több vírus van, mint a vérben, és aktus során nagyobb mennyiség jut a szervezetükbe. Vérrel való fertőzés leggyakrabban a drogfogyasztók közös tű- és fecskendőhasználata során következik be, de előfordulhat egészségügyi dolgozók fertőződése is szúrásos balesetek kapcsán is.



Ugyanakkor nem terjesztik a fertőzést vérszívó rovarok, és nem terjed mindennapos érintkezések, élelmiszerek, ivóvíz útján, fürdővízzel, cseppfertőzéssel és csókolózással sem.



A fertőzést követően az esetek túlnyomó részében a tünetmentes HIV-fertőzés állapota jön létre. Ebből – gyógyszeres kezelés nélkül – átlagosan 7-9 éven belül a fertőzöttek 40-50 százalékánál kifejlődik az AIDS, illetve hosszabb idő múlva csaknem valamennyi fertőzöttnél bekövetkezik valamilyen tünet megjelenése.



A szűrővizsgálat alapja, hogy a vírus a vérbe kerülve megindítja a szervezet védekező reakcióit, vagyis az ellenanyagok képződését. Ezek az ellenanyagok mutathatók ki laboratóriumi vizsgálattal a fertőzött személy véréből. Szegeden az AIDS vérvételi tanácsadás a Csongrád Megyei Kormányhivatal Derkovits fasori épületében működik. Az anonim ambulancia ingyenesen fogadja szerda délutánonként a HIV-vizsgálatra jelentkezőket.