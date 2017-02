Nő, nagy autóval - ahol a méret is lényeg: egy fehér 5-ös BMW mellékhatásai

BMW-sek kiskátéja



Fehér Éva jól bírja a zrikát, kiskátét is összeállított, mit szabad és mit nem egy BMW-s nőnek. Nem szabad a parkolóban két helyet elfoglalni, akkor sem, ha az egyből kilóg. Szigorúan tilos a városban előzni, hiába megy az elöl haladó 42 kilométer/órás sebességgel. Nem javallott villogni, illetve dudálni az ismerősöknek. Ezzel szemben lehet szépen, lassan, halkan menni, és leparkolni a célállomás előtt egy jó sarokkal. Miért ne, ha csak ennyi kell a békességhez!

Fehér Éva jól bírja a zrikát, Fotó: Frank Yvette

Egy időben taroltak a BMW-sek a delmagyar.hu tudósítói rovatában, róluk kaptuk a legtöbb „pofátlan parkolás" munkacímű fotós bizonyítékot. Volt köztük valóban meredek beállás is egy-egy bevásárlóközpont mélygarázsában, de sok arról is szólt, egyszerűen túl keskeny helyet hagynak a felfestések. És a drága autók tulajdonosai gyakran beálltak középre, hogy ne verjék le a fényezésüket.Ezt unta meg a még csak két éve BMW-tulajdonos Fehér Éva, az Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. ügyvezetője, és nem kevés öniróniával beszélt az előítéletekről, és arról, hogyan látja ő a BMW-seket, súlyosbítva azzal, hogy nő. Nagy és német, ez a legrövidebb összefoglalója a közelmúlt autóinak az üzletasszony életében, egy Škoda Superbből ült át a bajor márka 5-ös sorozatába.Tavaly belementek a Széchenyi téren, nem ő volt a hibás, mégis beszóltak, hogy BMW-s p..a, ezt jól megkaptad. Pedig nem volt ott a kárörvendő, amikor történt, csak látta, áll ott két autó, és valami nincs rendben. – Van olyan régi ismerősöm, aki azért nem barátkozik velem, mert márkát váltottam, amíg a Škodával jártam, semmi baja nem volt – avat be egy nehézségbe Fehér Éva. Az is megkapta a Suzukival közlekedő, de több BMW-t is vásárolni képes egykori baráttól, hogy tudni kell, ki milyen társadalmi osztályba tartozik.

– Amikor mezőgazdasági pályázatokat írtunk, az tanácsolták, ne az 5-össel érkezzek, vagy álljak meg távolabb, és úgy gyalogoljak be, amit meg is fogadtam – tudjuk meg, mi mindenre kell figyelni. Kiderült, három olyan John Deere munkagép is állt az őszibarackos nagygazda udvarán, amelyikből a legolcsóbb is minimum háromszor annyit ért, mint a tapintatból távolabb hagyott autó.Fehér Évának van olyan BMW X3-ast hajtó ismerőse, aki ezt sokkal könnyebben veszi, és azt mondja, egy üzletasszonynak van egy jó autója és egy jó bejárónője, nem kell ezt túlgondolni. Csúfolódni is szoktak vele, például egy hibrid BMW-s ismerőse, aki döntően azért egy jó nagy Mercedesszel jár. Legutóbb azt kapta meg tőle a Balatonra indulva, hogy tartson velük, mert annyival hamarabb érnek oda, hogy meg is ebédelnek, mire befut a kisebb BMW-vel.