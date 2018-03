Nobel-díjas és New York-i professzor a Radnótiban

Kora délutántól laboratóriumi gyakorlatokat végeztek a fiatalok a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium, Általános Iskolában és a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban. Utóbbit megtekintette Buzsáki György, a New York Egyetem Idegtudományi Intézetének professzora is. Vele és Bert Sakmann Nobel-díjas német sejtfiziológussal a Szent-Györgyi hallgatók ma találkoznak a TIK-ben, ahol Buzsáki professzor előadást is tart. Este a Szegedi Nemzeti Színházban gálaműsort rendeznek, és átadják a 2018. évi Talentum-díjat is. A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány Szegedi Tudós Akadémia Programja az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatásával valósul meg.