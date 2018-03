Nógrádi György: Ha kell, akkor a román határon is lesz kerítés

A határsértő szá tavaly ugrott meg Romániában. A magyar határt akkor több mint háromezren vetté célba. A román határrendészet 5846 határsértőt tartóztatott fel 2017-ben az ország határain: özülü 2840-en illegálisan érkeztek Romániába, 3006-an pedig illegálisán próbáltá elhagyni az országot. Ő pedig Magyarországot vetté célba.

Óriási migrációs nyomás nehezedik Európára, de Magyarországot egyelőre megvédi a déli határszakaszon felépített kerítés – mondta a Délmagyarországnak Nógrádi György egy szegedi előadása előtt. A biztonságpolitikai szakértő szerint a határzár nem csak Magyarországot, hanem egész Európát is védi. A migránsok elsősorban Afrikából és a özel-, valamint özép-Keletről érkezhetnek a kontinensre jelenleg.A fokozódó romániai helyzetről Nógrádi György azt mondta, hogy Románia egyelőre „lefogja" a migránsokat, de ha már nem lesz épes ezt a feladatot ellátni, akkor ott is meg kell építeni a határzárat. A román kormány egyelőre mindent megtesz, hogy kezelje a helyzetet, és kiválóan mű ödik együtt a magyar vezetéssel – tette hozzá a biztonságpolitikai szakértő, aki szerint a románok alapvető célja a román-szerb határ védelme, ugyanis ha ezt nem tudjá biztosítani esélyü sincs, hogy bekerüljenek a schengeni övezetbe.Romániában tisztában vannak a migrációs nyomás növekedésével, és az ottani katasztrófavédelem észül a migránsok érkezésére. A szervezet 36 menekülttábor kialakításához szerez be konténereket. Ezt korábban az Adevarul című bukaresti lap írta Cristian Radu ezredesre, az országos katasztrófavédelmi főfelügyelőség parancsnokhelyettesére hivatkozva. A parancsnokhelyettes szerint egy-egy táborban 200 migránst tudnának elszállásolni, azaz ha csak annyian érkeznek majd Romániába, mint ahányan a konténerekben elférnek, akkor is több mint tezer illegális határátlépőre számítanak a román hatóságok.Romániába pedig sokan észülhetnek Szerbiából is, ahonnan a magyar határvédelmi rendszer mű ödése miatt már nem vezet egyenes út Magyarországra. A Migrációkutató Intézet szerint jelenleg örülbelül 8–9 000 migráns várakozhat Szerbiában, akik észek, hogy útnak induljanak akár Románia, onnan pedig Magyarország, Csongrád megye felé.