Női kendőn köszön vissza a suba hímzése - Régi tárgyakból, új használati tárgyak születtek

A projektmunkából készült kiállítást ma délelőtt nyitotta meg a Móra-múzeumban Bárkányi Ildikó általános igazgatóhelyettes, néprajzkutató.„Évszázadok találkahelye" – szól a múzeum szlogenje, és ez meg is valósul A divat elhalványul, a stílus örök című kiállítással. A textilműves, divat- és stílustervező, valamint ruhaipari technikus szakokon tanuló középiskolások megismerkedhettek a múzeum gyűjteményével, és a 19–20. századi díszítésekből inspirálódva terveztek tanáraik segítségeivel többek között táskát, kendőt, díszkötést, terítőt. A projekt egyik szakmai partnere, Tóth Csabáné kiemelte, hogy például a gazdagon hímzett subáról nem egy az egyben vették át a díszítőelemeket a diákok, hanem az eredeti minta mellett az egyediségüket is megmutathatták.Jó érzés, hogy amit a múlt embere szívvel-lélekkel megalkotott, az a mi kezünk által valami újjá, mai dologgá varázsolódott – fogalmazott a tömörkényes Kincső. A tervezett tárgyaik nemcsak a február 15-éig látható kiállításon, hanem később is feltűnnek: a múzeum dolgozói a nekik tervezett kendőkben fogadták már most az érdeklőket.