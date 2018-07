Norvégiából is jöttek az Anna-napi búcsúra

Az utcán és a templom melletti téren a rekkenő hőségben is sokan szórakoztak, főleg kisgyerekes családokkal és fiatalokkal találkoztunk. Volt, aki külföldről, vagy éppen Hódmezővásárhelyről érkezett Algyőre.– Nekünk a keresztgyerekeink laknak itt, minden évben eljövünk, és kihozzunk őket a búcsúba. Délutánig maradunk, de aztán mennünk kell vissza Vásárhelyre – mondta Agócs Kinga, aki mindhárom kisgyereknek vett nyalókát, de kikötötte, hogy csak ebéd után ehetik meg az édességet.Messzebbről, Norvégiából jött Algyőre Győrik Attila.– Egy hétig még itthon leszünk, de már elég volt a nagy melegből – mondta a másabb klímához szokott fiatalember, aki barátjával, Csányi Dániellel sörözött a nagy melegben, amíg a társaság algyői lányokból és gyerekekből álló része inkább a kirakodóvásárban nézelődött.Beszéltünk néhány árussal is, akik szintén az időjárásra panaszkodtak. Többen is azt mondták, hogy ez a nagy meleg nem jó a vásárosoknak, mert ilyenkor az emberek a forró aszfalt helyett inkább a vízpartot választják.A háromnapos Anna-napi búcsú nyitónapján, péntek este A Zördög című népi komédiát nézhették meg a kilátogatók, szombaton pedig macikiállítás és táncbemutató is volt.