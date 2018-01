Nőtt a falu lélekszáma - Röszkén a közösség is fontos, nemcsak a felújított utcák

– A fejlesztéseket tekintve ugyanúgy, ahogy a környező településeken, nálunk is a várakozás éve volt 2017. Fontos megjegyezni, hogy nem csak az jellemez egy települést, hogy mekkora összeg érkezett a kasszába, vagy hogy hány méter utat újítottunk fel – kezdte az elmúlt év értékelését Röszke polgármestere, Borbásné Márki Márta.



A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében több mint 160 millió forint érkezett Röszkére, amiből többek között a csapadékvíz-elvezető rendszer, a háziorvosi rendelő újult meg, és korszerűsítették a sportcsarnok fűtését. – Bár az általános iskola már nem a mi fenntartásunk alá tartozik, de a főépülete új napelemet kapott. Ami óriási dolog a mi kis településünkön, hogy a főutcát teljes hosszában felújítottuk – hangsúlyozta a településvezető.



Borbásné szerint a várakozáson túl a nyugalom éve volt a tavalyi. – Mint köztudott, a határ közelségéből adódóan elég mozgalmas évek állnak mögöttünk – utalt ezzel a migrációs válság miatt a településre nehezedett hatalmas nyomásra, amikor naponta több ezer menekült érkezett Szerbia felől.



– A fejlesztéseken kívül fontos megemlíteni a közösségépítő és -megtartó tevékenységeinket is: a közösségek éve is volt 2017, kiválóan működő civil szervezeteink vannak, minden fontos rendezvényünket meg tudjuk tartani. Minden évben köszöntjük a családokat szeptemberben, az idősek világnapját 300 fő részvételével ünnepeltük – sorolta a polgármester. – A forrásokat tekintve viszont nem nevezhetem sikeresnek a mögöttünk álló esztendőt. Mivel a saját bevételeink jelentősen csökkentek, nagyon oda kellett figyelni a költségvetés tervezésekor, mivel kevés állami hozzájárulást kapunk a működtetéshez. Remélem, 2018 ebben a tekintetben kedvezőbb számokat mutat majd.



Borbásné kiemelte továbbá, hogy 2014-ről 2016-ra 3440-ről 3510-re nőtt a falu lakossága, ami azt jelzi, vonzó település Röszke.